Le vaccin potentiel australien contre le coronavirus a été abandonné après que plusieurs participants à l’essai ont renvoyé des résultats de test VIH faux positifs.

L’Université du Queensland avait développé le vaccin en partenariat avec la société pharmaceutique CSL – et le gouvernement avait commandé 51 millions de doses.

Mais ces plans ont été brusquement interrompus cette semaine par crainte que les faux résultats puissent nuire à la confiance du public dans le programme de vaccination COVID-19.

L’accord du gouvernement avec CSL valait jusqu’à 1 milliard de dollars, mais l’Australie n’était pas tenue de payer tant que le vaccin n’était pas approuvé par les autorités sanitaires.

Selon le Sydney Morning Herald, le gouvernement a déjà obtenu des doses supplémentaires d’autres vaccins en cours de développement, y compris de l’Université d’Oxford-AstraZeneca, pour compenser le manque à gagner.

Le vaccin UQ était encore en phase d’essai, mais on espérait qu’il serait déployé dans toute l’Australie d’ici la mi-2021.

Le vaccin, qui utilisait la protéine de pointe COVID-19 et une «pince moléculaire», comportait également un fragment de protéine du VIH.

Le fragment ne posait « absolument aucun risque pour la santé des personnes », mais produisait une réponse anticorps partielle chez certaines personnes, entraînant des tests faussement positifs pour le virus.

Il est entendu que le secrétaire du département de la Santé, Brendan Murphy, et le médecin-chef par intérim, Paul Kelly, avaient examiné les résultats cette semaine et recommandé de mettre fin à l’accord.

Les essais pour le vaccin ont été abandonnés, mais l’UQ et CSL continueront leurs recherches.

Le ministre de l’Agriculture, David Littleproud, a pris la parole lors de la nouvelle de l’accord, déclarant: « C’est pourquoi nous n’avons pas mis tous nos œufs dans le même panier.

Le gouvernement a conclu des accords pour 134,8 millions de doses auprès de trois autres développeurs de vaccins, le vaccin Pfizer / BioNTech, qui s’est avéré sûr dans les essais cliniques, et est maintenant administré au public britannique.

C’est pourquoi nous nous sommes assurés de signer quatre contrats pour nous assurer que nous recevions un vaccin et c’est une science intrinsèquement très difficile que l’UQ et le monde entier essaient de briser.

QUELS VACCINS AUSTRALIE SÉCURISÉ? Pfizer: Doit arriver début 2021. L’Australie a conclu un accord pour 10 millions de doses, s’il s’avère sûr et efficace et s’il est approuvé par la Therapeutic Goods Administration. Chaque personne aurait besoin de deux doses, ce qui signifie que la commande initiale de l’Australie ne couvrirait que cinq millions d’Australiens. Novavax: L’Australie a commandé 40 millions de doses mais il est toujours en phase d’essai. Il est possible de commander 10 millions de doses supplémentaires. Université d’Oxford: Il y a eu 33,8 millions de doses sécurisées pour l’Australie. Il est encore en phase d’essai. Université du Queensland: L’Australie a commandé 51 millions de doses. Cependant, l’accord a été abandonné après que les participants à l’essai ont renvoyé des résultats faussement positifs pour le VIH.

Le Premier ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk, a qualifié la situation de «décevante» mais est restée optimiste, l’Australie aurait suffisamment de doses de vaccin pour tous ses citoyens.

« Le vaccin UQ est très, très décevant, mais il y a beaucoup d’autres candidats et je sais que le gouvernement fédéral examinera ceux qui réussissent pour voir comment ils seront déployés ici en Australie », dit-elle.

L’Australie n’a pas de moyen d’approuver un médicament pour une utilisation d’urgence contrairement au Royaume-Uni, ce qui signifie qu’une approbation complète sera requise – ce qui peut prendre des mois, voire des années.

Le gouvernement australien a conclu un accord avec Pfizer pour recevoir 10 millions de doses au cours de l’année prochaine.

Mais le vaccin nécessite deux doses par personne, ce qui signifie que la commande initiale de l’Australie ne couvrirait que cinq millions de personnes.

Le coup sera d’abord remis aux agents de santé et aux personnes vulnérables, telles que les personnes âgées et les Australiens autochtones. Les enfants ne sont pas classés comme vulnérables et ne seront pas prioritaires.

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que l’Australie n’était pas pressée parce que la situation de Covid-19 en Australie est « très stable » avec seulement une poignée de cas.

« En Australie, nous sommes dans une position très forte et cela nous permet de bien faire les choses », a-t-il déclaré.

Le gouvernement a prolongé mercredi son interdiction des voyages internationaux après que les chefs de la santé ont estimé que le COVID-19 constituait un risque de santé publique important au niveau international en raison de la propagation rapide du virus dans de nombreux autres pays.

Les frontières ont été fermées à tous les non-résidents le 20 mars pour empêcher le virus de se propager de l’étranger et resteront désormais fermées jusqu’au moins jusqu’en mars 2021.

