Le vaccin devrait être efficace à 85% pour arrêter une flambée de décès si l’éloignement social prend fin, ont révélé des experts.

La modélisation transmise à Downing Street a montré que le Royaume-Uni verrait une forte augmentation des décès si l’inoculation ne parvient pas à réduire considérablement la transmission.

Un article commandé par SPI-M, un sous-groupe de Sage, et produit par des modélisateurs de l’Université de Warwick a averti qu’une « forte adoption » était également vitale pour ramener le Royaume-Uni à la normale – sans risquer une vague mortelle de coronavirus, a rapporté le Telegraph.

Il a déclaré: « Seuls les vaccins qui offrent une efficacité de blocage des infections élevée avec une forte absorption dans la population générale permettent de relâcher les interventions non pharmaceutiques sans une énorme augmentation du nombre de décès. »

Wendy Milbank, 75 ans, de Newmarket, recevant le vaccin Oxford / Astrazeneca à l'hippodrome de Newmarket.

Les experts pensent que l’efficacité est actuellement de 60%, mais elle est encore inconnue.

Les autres groupes de modélisation de SPI-M à l’Imperial College de Londres et à la London School of Hygiene and Tropical Medicine auraient abouti à des conclusions similaires.

Même dans le meilleur des cas – où les vaccins arrêtent 85% des transmissions – le verrouillage devra rester en place jusqu’en mai.

Si le verrouillage était levé à la mi-février, une troisième vague d’infections suivrait d’ici avril, selon la modélisation.

Alors qu’une efficacité de 85% signifierait un pic de décès à 1 000 décès par jour, à 60% les décès quotidiens augmenteraient en moyenne de 500 à 1 500 par jour.

Les volontaires sont formés par des instructeurs de l’Ambulance St John pour administrer les vaccins Covid-19 au Manchester United Football Club le 30 janvier

Une interdiction des grands événements et d’autres restrictions de distanciation sociale devraient encore être en place jusqu’à la fin de l’année. Sur la photo, Haymarket au centre de Londres le 8 janvier

Le Dr Sam Moore, l’un des auteurs de l’article, a déclaré: « Si nous obtenons un blocage très élevé des infections, cela pourrait presque être ce qui nous en délivre, mais cela devrait être très élevé. Même les vaccins avec 85% de blocage de l’infection ne suffisent pas à faire passer le «R» en dessous de 1 à eux seuls.

Parce que le taux R est désormais supérieur à trois, les mesures de distanciation sociale doivent rester en place plus longtemps pour que le vaccin prenne effet sans risquer davantage de décès.

Si le vaccin fournit un blocage de 60% contre la transmission du coronavirus, comme l’ont suggéré les experts, le verrouillage pourrait prendre fin à la fin du mois de mai, selon le modèle de Warwick.

Mais une interdiction des grands événements et d’autres restrictions de distanciation sociale devraient encore être en place jusqu’à la fin de l’année.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: « À ce stade précoce du programme de vaccination, les scientifiques ne disposent pas de données suffisantes pour indiquer comment le vaccin peut affecter la transmission ultérieure. »