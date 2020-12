Les régulateurs britanniques ont approuvé aujourd’hui le vaccin Covid-19 de Pfizer / BioNTech, ouvrant la voie à une vaccination de masse qui devrait commencer dans quelques jours.

Les responsables ont déclaré que le jab – dont le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses – sera disponible « à partir de la semaine prochaine », comme le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que « l’aide est en route ».

Les responsables du ministère de la Santé et des Affaires sociales ont fait l’annonce juste après 7 heures du matin ce matin, alors que l’Angleterre quittait son deuxième verrouillage national.

M. Hancock a déclaré: «L’aide est en route. La MHRA a officiellement autorisé le vaccin Pfizer / BioNTech pour Covid-19.

«Le NHS est prêt à commencer à vacciner au début de la semaine prochaine. Le Royaume-Uni est le premier pays au monde à disposer d’un vaccin cliniquement approuvé pour l’approvisionnement ».

Le vaccin Covid-19 de Pfizer / BioNTech a été approuvé par l’Agence de réglementation

Un employé des laboratoires Pfizer où ils mènent des activités de recherche et développement. Les flacons du vaccin salvateur sont vus pendant qu’un employé travaille sur le vaccin Covid-19

Dans d’autres développements de coronavirus aujourd’hui:

Boris Johnson a fait approuver ses niveaux brutaux après le verrouillage par les Communes hier soir grâce au soutien tacite de Sir Keir Starmer après avoir subi la plus grande révolte conservatrice de ce Parlement alors que plus de 50 conservateurs ont défié le whip;

Le verrouillage de l’Angleterre est terminé et les acheteurs ont utilisé leur nouvelle liberté de faire la queue devant Primark avant l’aube pour saisir les bonnes affaires d’avant Noël le mercredi sauvage;

Les résidents des foyers de soins pourront enfin embrasser à nouveau leurs familles, après que les ministres ont annoncé un le déploiement national de tests rapides signifiera que les proches qui sont indemnes de Covid seront autorisés à visiter pour la première fois depuis mars;

Les hôpitaux privés ont reçu des millions de financements cet été, bien que la plupart des deux tiers environ de la capacité supplémentaire restent inutilisés, selon des documents divulgués;

La Grande-Bretagne a enregistré hier soir 13 430 autres infections à Covid et 603 décès alors que la deuxième vague de la maladie continue de diminuer.

Un porte-parole du DHSC a ajouté: « Le gouvernement a accepté aujourd’hui la recommandation de l’Agence indépendante de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) d’approuver le vaccin Covid-19 de Pfizer / BioNTech.

«Cela fait suite à des mois d’essais cliniques rigoureux et à une analyse approfondie des données par des experts de la MHRA qui ont conclu que le vaccin répondait à ses normes strictes de sécurité, de qualité et d’efficacité.

«Le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) publiera également prochainement ses derniers conseils à l’intention des groupes prioritaires devant recevoir le vaccin, notamment les résidents des centres de soins, le personnel de santé et de soins, les personnes âgées et les personnes cliniquement extrêmement vulnérables.

« Le vaccin sera disponible dans tout le Royaume-Uni à partir de la semaine prochaine. »

Un graphique montrant les commandes de vaccins effectuées par l’UE, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, le Japon et l’Australie

QUI OBTIENDRA LE JAB, QUAND ET COMMENT? Qu’est-ce qui est prévu pour le Royaume-Uni? Le gouvernement a obtenu 40 millions de doses du vaccin Pfizer / BioNTech, dont 10 millions au Royaume-Uni d’ici la fin de l’année. Les patients ont besoin de deux doses, ce qui signifie qu’il n’y a pas assez de vaccins pour l’ensemble de la population britannique. Comment un vaccin sera-t-il déployé? Des travaux sont en cours dans les coulisses pour s’assurer que le personnel du NHS est prêt à commencer à fournir des coups aux plus vulnérables, ainsi qu’aux travailleurs de la santé et des soins, en priorité. Les hôpitaux NHS Nightingale ont également été désignés comme sites pour les cliniques de vaccination de masse – entre autres utilisations. En outre, les dirigeants du NHS ont déclaré que des «équipes itinérantes» seraient déployées pour vacciner les résidents et les travailleurs des foyers de soins. Sur la base des informations actuelles, les vaccins en cours de développement nécessitent deux doses par patient, avec un intervalle de 21 à 28 jours entre les doses. De nouvelles réglementations permettant à davantage de travailleurs de la santé d’administrer la grippe et les vaccins potentiels contre le Covid-19 ont également été introduites par le gouvernement. Qui est en tête de liste pour se faire vacciner contre le coronavirus? Le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) a examiné les données sur les personnes qui souffrent les pires issues du coronavirus et celles qui présentent le plus grand risque de décès. Ses directives provisoires indiquent que l’ordre de priorité devrait être: Personnes âgées dans une maison de soins et travailleurs dans une maison de soins Tous ceux qui ont 80 ans et plus et les travailleurs de la santé et des services sociaux Tous ceux qui ont 75 ans et plus Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus et les personnes cliniquement extrêmement vulnérables, à l’exclusion des femmes enceintes et des moins de 18 ans Tous ceux qui ont 65 ans et plus Adultes âgés de 18 à 65 ans dans un groupe à risque Tous ceux âgés de 60 ans et plus Tous les 55 ans et plus Tous ceux âgés de 50 ans et plus

S’adressant à Sky News, M. Hancock a ajouté qu’il y aurait «trois modes d’administration» du vaccin.

Il a déclaré: « Le premier concerne les hôpitaux eux-mêmes, qui, bien sûr, nous avons des installations comme celle-ci.

«50 hôpitaux à travers le pays sont déjà installés et attendent de recevoir le vaccin dès son approbation, donc cela peut maintenant se produire.

«Également des centres de vaccination, qui seront de grands centres où les gens pourront se faire vacciner. Ils sont en cours de création.

«Il y aura également un déploiement communautaire, y compris les médecins généralistes et les pharmaciens.

«Maintenant, bien sûr, en raison des conditions de stockage à -70 ° C de ce vaccin, ils pourront soutenir ce déploiement là où ils ont ces installations.

«Mais ils seront également là si le vaccin AstraZeneca est approuvé, car cela n’a pas ces exigences d’entreposage frigorifique et est donc plus facile à déployer sur le plan opérationnel.

Il a ajouté: « Nous sommes le premier pays au monde à disposer d’un vaccin cliniquement autorisé à déployer. »

Il y a quelques jours à peine, les hôpitaux d’Angleterre ont été invités à se préparer au déploiement d’un vaccin Covid-19 dans 10 jours, a-t-on rapporté, le personnel du NHS étant en premier pour le recevoir.

Les premières livraisons du vaccin créé par Pfizer / BioNTech devaient avoir lieu entre le 7 et le 9 décembre.

Ce vaccin, dont les premiers résultats suggèrent que le vaccin est efficace à 95%, doit être conservé à des températures extrêmement basses.

Un cadre supérieur d’hôpital avait été informé de s’attendre à ce que le vaccin soit administré le 7 décembre au personnel du NHS la semaine suivante.

Le 20 novembre, le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il avait officiellement demandé au régulateur des médicaments d’évaluer le vaccin Pfizer / BioNTech pour une utilisation au Royaume-Uni.

Matt Hancock l’a salué comme «un autre pas en avant important dans la lutte contre cette pandémie».

Mais il a déclaré que si l’approbation du régulateur verrait un déploiement prêt à commencer le mois prochain, il reste « encore un long chemin à parcourir ».

Et la MHRA a confirmé lundi dernier qu’elle avait reçu les données nécessaires pour faire progresser son examen afin de déterminer si le vaccin Pfizer / BioNTech répond aux normes requises.

À partir du moment où le vaccin Pfizer quitte l’usine en Belgique, il ne peut être retiré de moins 70 ° C que quatre fois avant d’être injecté dans le bras d’un patient.

Sir Simon Stevens, directeur général du NHS en Angleterre, a déclaré que le programme de vaccination serait la « campagne de vaccination à grande échelle de l’histoire de notre pays ».

Dans un communiqué, il a déclaré: « Il s’agit d’une prochaine étape importante dans notre réponse à la pandémie de coronavirus et les hôpitaux lanceront sous peu la première phase de la plus grande campagne de vaccination de l’histoire de notre pays.

« Le NHS a fait ses preuves dans la fourniture de vaccins à grande échelle, du vaccin contre la grippe hivernale au BCG et, une fois que les derniers obstacles seront surmontés et que le vaccin arrivera dans les hôpitaux anglais, le personnel des services de santé commencera à offrir aux gens ce coup révolutionnaire. un programme qui s’étendra à l’ensemble du pays dans les mois à venir ».