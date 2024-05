Le vaccin contre le cancer salué comme « changeant la donne »

Au Royaume-Uni, les patients atteints de cancer sont sur le point de recevoir des vaccins personnalisés contre le cancer dans le cadre d’un nouvel essai.

Ces vaccins « qui changent la donne » sont une forme d’immunothérapie, conçue pour amorcer le système immunitaire de l’organisme afin qu’il puisse localiser et combattre les cellules tumorales, réduisant ainsi les risques de récidive du cancer.

Contrairement aux vaccins contre des maladies comme la grippe ou le COVID-19, qui sont administrés pour empêcher une personne de développer une maladie, ces vaccins contre le cancer traitent les personnes déjà atteintes de la maladie.

Plusieurs sites du National Health Service à travers l’Angleterre seront impliqués dans l’essai, qui se concentrera initialement sur les patients atteints d’un cancer colorectal, pancréatique, de la peau, du poumon, de la vessie et du rein. Les vaccins de cet essai seront fabriqués par la société de biotechnologie BioNTech SE.

Une vue d’artiste montre des globules blancs attaquant une tumeur. Un nouveau vaccin contre le cancer pourrait inciter le système immunitaire à combattre les cellules tumorales.

pixel sauvage/Getty



« C’est incroyablement excitant que les patients en Angleterre commencent à accéder à des vaccins personnalisés contre le cancer de l’intestin », a déclaré Iain Foulkes, directeur exécutif de la recherche et de l’innovation chez Cancer Research UK, dans un communiqué du NHS.

« Cette technologie est pionnière dans l’utilisation de vaccins à base d’ARNm pour sensibiliser le système immunitaire des individus et ainsi détecter et cibler le cancer dès ses premiers stades », a-t-il déclaré. « Des essais cliniques comme celui-ci sont essentiels pour aider davantage de personnes à vivre plus longtemps et mieux, sans craindre le cancer. En cas de succès, le vaccin changera la donne dans la prévention de l’apparition ou du retour du cancer de l’intestin. »

Les vaccins contre des maladies comme la variole fonctionnent en entraînant le système immunitaire du corps à reconnaître et à combattre des germes spécifiques, comme les virus ou les bactéries, sans provoquer la maladie. Le vaccin contient une partie inoffensive du germe (comme une protéine, une forme morte ou affaiblie du germe ou un morceau de son matériel génétique), que le système immunitaire reconnaît comme étrangère et réagit en produisant des anticorps.

Le système immunitaire crée alors des cellules mémoire qui « se souviennent » du germe et peuvent produire rapidement ces anticorps, qui restent longtemps dans l’organisme. Si le germe lui-même envahit le corps à l’avenir, le système immunitaire peut le reconnaître rapidement et l’attaquer à l’aide de cellules mémoire et d’anticorps, empêchant ainsi la personne de tomber malade ou réduisant la gravité de la maladie.

Les vaccins contre le cancer fonctionnent en analysant le cancer ou la tumeur d’un patient, puis en créant un vaccin personnalisé contenant des marqueurs présents sur ses cellules cancéreuses. De la même manière que pour les vaccins contre les maladies infectieuses, le système immunitaire apprend alors à reconnaître ces marqueurs – appelés antigènes – et se prépare à combattre toutes les cellules qui en possèdent, à savoir les cellules cancéreuses.

« Ces vaccins apprennent au système immunitaire du patient à reconnaître et à détruire les cellules cancéreuses. Le vaccin est adapté aux molécules exprimées par les cellules cancéreuses de chaque patient (c’est pourquoi il est qualifié de « personnalisé »). Cette conception devrait rendre le traitement plus efficace », » Francesco Crea, professeur de pharmacologie du cancer à l’Open University du Royaume-Uni, a déclaré Semaine d’actualités.

Cette image montre une seringue et une bouteille indiquant « Vaccin Covid-19 ». Contrairement aux vaccins contre des maladies comme la COVID-19, qui sont administrés pour empêcher une personne de développer une maladie, les vaccins contre le cancer traitent les personnes qui en ont déjà…

Plus

Photo de Joël SAGET/AFP via Getty Images



On espère que ce traitement sera utilisé en tandem avec la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie pour prévenir la récidive des cancers et qu’il pourrait avoir moins d’effets secondaires que les autres traitements.

« Nous savons que même après une opération réussie, les cancers peuvent parfois réapparaître parce qu’il reste quelques cellules cancéreuses dans le corps, mais l’utilisation d’un vaccin pour cibler ces cellules restantes peut être un moyen d’empêcher que cela ne se produise », a déclaré Peter Johnson, responsable clinique national du NHS. directeur du cancer, a déclaré dans le communiqué du NHS.

Le premier patient du NHS à recevoir le vaccin d’essai était Elliot Pfebve, un homme de 55 ans qui avait déjà subi une intervention chirurgicale pour retirer sa tumeur cancéreuse colorectale ainsi qu’une partie de son intestin, ainsi qu’une chimiothérapie.

« Participer à cet essai correspond à ma profession de conférencier et de personne centrée sur la communauté. Je veux avoir un impact positif sur la vie des autres et les aider à réaliser leur potentiel », a déclaré Pfebve dans le communiqué.

« Grâce au potentiel de cet essai, s’il réussit, il pourrait aider des milliers, voire des millions de personnes, afin qu’elles puissent avoir de l’espoir et ne pas vivre tout ce que j’ai vécu. J’espère que cela aidera d’autres personnes », a-t-il déclaré. dit.

L’essai ne sera cependant achevé qu’en 2027, il faudra donc de nombreuses années avant que ce traitement soit accessible à tous. BioNTech SE présentera les données préliminaires de l’essai le 1er juin lors de la conférence annuelle de l’American Society of Clinical Oncology à Chicago.

« La science derrière le développement de ces cancers est solide et la plateforme de délivrance d’ARNm a prouvé son efficacité pendant la pandémie de COVID. Je suis donc globalement optimiste », a déclaré Crea. « Cependant, le cancer est une maladie complexe et difficile à comprendre. Je m’attends à ce que dans certains types de cancer, les vaccins puissent très bien fonctionner seuls, tandis que dans d’autres types de cancer, les vaccins devront peut-être être associés à d’autres thérapies.

« Malheureusement, pour certains cancers, nous pouvons constater que ces vaccins ne sont pas efficaces. C’est pourquoi nous devons développer une approche multimodale du traitement du cancer et élargir autant que possible notre arsenal thérapeutique. »

