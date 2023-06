Le vaccin contre le cancer Moderna avec Merck Keytruda réduit la propagation du cancer de la peau

Les patients du groupe de traitement reçoivent des injections de 1 mg du vaccin de Moderna toutes les trois semaines pour neuf doses totales et des perfusions intraveineuses de 200 mg de Keytruda toutes les trois semaines pendant environ un an.

Moderna et Merck présenteront les données lors de la conférence annuelle de l’American Society of Clinical Oncology à Chicago à 17 h HE.

Le mélanome est responsable de la grande majorité des décès par cancer de la peau, selon l’American Cancer Society. Le taux de mélanome a augmenté rapidement au cours des dernières décennies, selon la société.

Environ 100 000 personnes recevront un diagnostic de mélanome aux États-Unis cette année et près de 8 000 personnes devraient mourir de la maladie, selon la société.

Les données publiées lundi sont les derniers résultats prometteurs de Moderna et Merck.

Les sociétés ont publié en avril des données montrant que le vaccin contre le cancer de Moderna en association avec Keytruda réduisait le risque de récidive de mélanome de 44 % par rapport aux patients qui recevaient uniquement le traitement d’immunothérapie de Merck.

La Food and Drug Administration a accordé à Moderna et Merck une désignation de thérapie révolutionnaire en février, qui vise à accélérer le développement et l’examen de traitements pour des maladies graves et potentiellement mortelles.