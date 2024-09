Le vaccin contre la grippe sera disponible en Ontario à partir d’octobre

L’Ontario a annoncé que les vaccins contre la grippe seront disponibles dans quelques semaines pour les personnes les plus vulnérables, notamment les résidents des maisons de soins de longue durée, et à la fin du mois d’octobre pour le grand public.

Le ministère de la Santé affirme qu’il est sûr et pratique de recevoir un vaccin contre la COVID-19 et un vaccin contre la grippe en même temps, et les expéditions du vaccin COVID mis à jour devraient arriver en Ontario d’ici début octobre.

C’est à peu près au même moment que les vaccins contre la grippe devraient être disponibles pour les résidents et le personnel des maisons de soins de longue durée, les personnes hospitalisées et le personnel hospitalier, suivis par les personnes dans les maisons de retraite, d’autres milieux collectifs et les personnes de 65 ans et plus.

Le ministère indique que les vaccins gratuits contre la grippe pour le grand public seront disponibles à partir du 28 octobre 2024 dans les cabinets de soins primaires, les pharmacies participantes et certaines unités de santé publique.

Les vaccins contre le virus respiratoire syncytial devraient également être disponibles en octobre, gratuitement pour les personnes admissibles, notamment les nourrissons, les enfants à haut risque jusqu’à 24 mois et les résidents des maisons de soins de longue durée et des maisons de retraite.

Le médecin hygiéniste en chef, le Dr Kieran Moore, affirme qu’il est important de rester à jour en matière de vaccination, notant une augmentation récente des cas de coqueluche.