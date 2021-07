Le vaccin contre la grippe protège-t-il les enfants contre le Covid-19 ? Tout ce que tu as besoin de savoir

Lors d’une réunion du groupe de travail Covid-19 avec le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackery, en mai, une discussion sur les effets positifs du vaccin contre la grippe pour les enfants afin d’éviter une hospitalisation due à la grippe a eu lieu. Mais semblable à un jeu de «chuchotements chinois», le sujet dans son intégralité a été mal interprété et la plupart des gens qui l’ont à moitié entendu ont fini par conclure que le vaccin contre la grippe était le protecteur des enfants pour éviter la gravité de la troisième vague du coronavirus. Des écoles de diverses régions du pays ont fini par envoyer des courriels aux parents pour obtenir des vaccins contre la grippe pour leurs enfants.

Le Dr Basavaraja GV, secrétaire général de l’Académie indienne de pédiatrie, qui fait également partie du comité d’experts de haut niveau pour la prévention et la gestion de Covid Wave 3 à Karnataka, a brisé le mythe autour du vaccin contre la grippe pour les enfants.

« La vaccination contre la grippe est incluse dans le programme de vaccination de l’Inde. Il est administré aux enfants âgés de 6 mois à 5 ans. Il est efficace pour la grippe et les symptômes qui y sont liés. Grippe. Mais en Inde, l’immunité générale de la population contre la grippe est meilleure qu’aux États-Unis et dans d’autres pays. Par conséquent, la vaccination contre la grippe y est très régulière (presque annuelle) alors que nous n’en avons pas besoin ici. »

Il a ajouté: «De plus, les enfants atteints de troubles immunitaires, de diabétiques, de problèmes liés aux reins, au foie, aux poumons, au cœur et à d’autres organes vitaux ou sous traitement contre le cancer se voient prescrire un vaccin contre la grippe. Mais même cela, c’est pour une période de temps limitée. »

Interrogé sur l’efficacité du vaccin contre la grippe contre le Covid-19, le Dr Basavaraja précise : « Certainement pas. Les différentes vaccinations contre la grippe ne se sont jamais avérées efficaces contre Covid 19. Il n’y a aucun cas où la vaccination contre la grippe a aidé un enfant ou quiconque à guérir Covid-19.

Rien ne garantit que le vaccin contre la grippe aidera les enfants à lutter contre la troisième vague prévue ou Covid-19. Il peut protéger l’enfant de la grippe. Mais à moins que l’enfant n’ait déjà des problèmes de santé préexistants et que les pédiatres le suggèrent, il est totalement inutile de se faire vacciner contre la grippe, dit-il.

«Le corps des enfants est déjà assez fort pour combattre les petites infections et peut être traité dans les OPD si nécessaire. Il n’est pas conseillé de faire vacciner l’enfant contre la grippe, à moins que cela ne soit suggéré par un pédiatre », explique le Dr Basavaraja.

Certaines classes d’entraîneurs et équipes sportives à Bangalore suggèrent à leurs membres de venir après avoir reçu le vaccin contre la grippe. Étant donné que la vaccination contre le Covid pour les enfants n’est pas encore autorisée, ils estiment que les vaccins contre la grippe éviteront aux enfants d’être hospitalisés pour la grippe et des symptômes similaires. Mais les pédiatres l’ont déjà nié. « Quand vous avez déjà un bon pouvoir immunitaire pour combattre les petites infections comme le rhume, la fièvre et autres, pourquoi voulez-vous prendre un vaccin qui fait le même travail ? » demande le Dr Raghunath CN, pédiatre consultant, hôpitaux Sagar, qui fait également partie de l’équipe d’experts du gouvernement de l’État pour s’attaquer à la troisième vague ciblant les enfants.

« Chaque jour, un groupe de parents se retrouvent dans les hôpitaux pour faire vacciner leurs enfants contre la grippe. Nous essayons de les convaincre que cela est totalement inutile et n’aidera certainement pas à lutter contre Covid-19. Nous leur suggérons plutôt d’être prudents et de respecter strictement tous les protocoles en place », explique le Dr Raghunath.

« Il vaut mieux que les gens soient conscients et restent vigilants quant à la santé de leur enfant plutôt que de paniquer. Tout est fait et les gens ne doivent prendre aucune décision concernant le traitement et les médicaments sans consulter leur médecin, conviennent les deux spécialistes », conclut-il.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici