Le vaccin contre la grippe Moderna montre des résultats prometteurs lors des essais de phase trois

Moderne a déclaré mercredi que son vaccin expérimental contre la grippe à base d’ARNm produisait un réponse immunitaire plus forte contre quatre souches du virus qu’un vaccin contre la grippe actuellement disponible dans le cadre d’un essai à un stade avancé, ouvrant la voie à une approbation aux États-Unis.

Les actions de Moderna ont augmenté de 4 % lors des échanges avant commercialisation mercredi après l’annonce.

Les résultats surviennent alors que Moderna tente de renforcer son pipeline et de devenir une entreprise connue pour bien plus que son vaccin à succès à ARNm Covid, qui a obtenu plus d’approbations des régulateurs américains cette semaine. Moderna s’attend à ce que son vaccin contre le Covid – son seul produit disponible dans le commerce – ainsi que son vaccin contre la grippe et d’autres vaccins respiratoires expérimentaux génèrent jusqu’à 15 milliards de dollars de ventes d’ici 2027.

Les résultats de mercredi sont également un soupir de soulagement pour Moderna après que la société a repoussé son programme expérimental de vaccin contre la grippe en avril. La formule initiale du vaccin n’ayant pas accumulé suffisamment de données pour déterminer son efficacité, la société a reformulé le vaccin.

Cela a semblé porter ses fruits lors du dernier essai de phase trois. Moderna a comparé le vaccin contre la grippe, baptisé ARNm-1010, à un vaccin contre la grippe saisonnière actuellement approuvé par GlaxoSmithKline appelé Fluarix.

Une analyse intermédiaire de l’essai a révélé que l’ARNm-1010 produisait des taux d’anticorps plus élevés pour les quatre souches de grippe recommandées par l’Organisation mondiale de la santé – deux pour chacune des souches de grippe A et B – par rapport à Fluarix. Le vaccin contre la grippe de Moderna a également généré des taux de séroconversion plus élevés, ce qui fait référence au développement d’anticorps spécifiques contre un virus.

Moderna a déclaré que les résultats de l’essai en matière de sécurité étaient similaires aux précédents, dans lesquels les douleurs musculaires, les maux de tête, la fatigue, la douleur et l’enflure étaient les effets secondaires les plus courants de l’ARNm-1010.

Mercredi également, Moderna a annoncé la fin d’un essai distinct de phase trois sur la première version de son vaccin contre la grippe. Cette étude n’a pas généré suffisamment de cas pour fournir des données d’efficacité.

Pendant ce temps, Moderna a déclaré mercredi qu’elle s’attend à une décision de la Food and Drug Administration sur son vaccin à ARNm contre le virus respiratoire syncytial chez les adultes de 60 ans et plus d’ici avril. La FDA a approuvé les vaccins RSV pour les personnes âgées de Pfizer et GSK en mai.

« Notre plateforme d’ARNm fonctionne », a déclaré Stéphane Bancel, PDG de Moderna, dans un communiqué. « Avec les résultats positifs d’aujourd’hui pour la phase 3 de la grippe, ainsi que les résultats précédents pour le Covid et le VRS, nous sommes désormais trois sur trois pour faire progresser les programmes de maladies respiratoires vers des données positives de phase 3. »

La société organisera un événement virtuel mercredi à 13 h HE pour discuter des mises à jour en matière de recherche et développement avec les investisseurs.