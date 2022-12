Le vaccin contre la grippe est nécessaire de toute urgence pour se protéger cette saison : expert

Plus d’enfants sont admis dans les hôpitaux à travers le Canada au milieu d’un écrasement de la saison de la grippe exacerbé par un système de santé étiré et le manque de vaccination, dit un expert en maladies infectieuses.

Le Dr Isaac Bogoch a déclaré jeudi à CTV Your Morning qu’avec le nombre croissant de cas de grippe à travers le pays, il est primordial que toutes les familles reçoivent leur vaccin contre la grippe.

Cela inclut « les enfants dès l’âge de six mois, car nous savons que ces vaccins sont sûrs, qu’ils sont largement disponibles et qu’ils fonctionnent. Ils peuvent réduire les risques qu’une personne contracte la grippe… et cela peut en fait réduire la gravité de l’infection », a-t-il déclaré.

Selon les rapports hebdomadaires sur la grippe au Canada, le nombre hebdomadaire d’hospitalisations pédiatriques se situe maintenant à des niveaux généralement observés pendant la haute saison grippale. Au cours de la semaine se terminant le 26 novembre, il y a eu 223 hospitalisations liées à la grippe.

Les taux d’hospitalisation cumulés les plus élevés concernent les enfants de moins de cinq ans et les adultes de 65 ans et plus, selon le rapport sur la grippe.

Depuis la publication du premier rapport hebdomadaire FluWatch de la saison le 28 août, 707 enfants âgés de 16 ans et moins ont été hospitalisés en raison de la grippe, et les enfants de neuf ans et moins représentent 50 % des hospitalisations, selon le rapport.

Il y a actuellement une épidémie nationale de grippe et les niveaux d’activité grippale sont supérieurs à ce qui est attendu pour cette période de l’année, indique-t-il. Au total, 8 242 détections de grippe en laboratoire ont été signalées au cours de la semaine se terminant le 26 novembre et plus de 23 000 cas ont été signalés jusqu’à présent cette saison grippale.

Comme les enfants, les personnes âgées risquent également de subir les effets graves de la grippe.

Mais à part rendre les vaccins contre la grippe disponibles, il n’y a pas eu “beaucoup de choses” pour protéger les populations âgées, a déclaré Bogoch.

Les cliniques de vaccination et les cliniques éphémères doivent être accessibles aux communautés car il peut parfois être difficile de s’inscrire, a-t-il déclaré.

« Il y a peu de cliniques sans rendez-vous disponibles, mais en installant des cliniques éphémères dans les centres communautaires, dans les écoles, dans les épiceries, dans les temples et les lieux de culte, dans les centres commerciaux, où les gens passent leur vie quotidienne, nous obtenir une bien meilleure adoption », a-t-il déclaré.

Le 29 novembre, le National Institute on Aging, un groupe de réflexion sur les politiques publiques au sein de l’Université métropolitaine de Toronto, a publié un rapport sur la façon dont l’adoption du vaccin contre la grippe est inférieure à ce qui est nécessaire pour lutter contre la « multi-démie » de la grippe, les voies respiratoires syncytiales. (RSV) et COVID-19 qui se frayent un chemin à travers les populations.

L’indifférence générale, le manque de sensibilisation et d’information, et le manque d’accès sont des facteurs qui contribuent au fait que les populations ne cherchent pas à se faire vacciner contre la grippe, selon les auteurs du rapport.

Une campagne de santé publique adaptée à la culture, qui fournit des informations sur le vaccin contre la grippe dans plusieurs langues différentes et cible les diverses communautés du Canada, comme cela a été fait avec la campagne de vaccination contre la COVID-19, est nécessaire, indique le rapport.

On ne sait pas si la saison de la grippe de cette année pourrait finir par être plus longue que les années précédentes, a déclaré Bogoch.

« Nous disons souvent que la grippe est prévisible et imprévisible. Cette année, cela a commencé plus tôt que les autres années », a-t-il déclaré. “C’est juste difficile à dire, on ne sait pas exactement comment cette saison grippale se déroulera, même s’il est évident que c’est bien pire cette année”, a-t-il ajouté.

Il y a beaucoup de complaisance en ce qui concerne la grippe, car le public est fatigué de la pandémie de COVID-19, a déclaré Bogoch. Les autorités de santé publique doivent rétablir la confiance, a-t-il déclaré.

“Certaines personnes pourraient ne pas s’en soucier… et beaucoup de gens ont dit ‘Je ne me fais jamais vacciner contre la grippe, pourquoi devrais-je m’en faire vacciner cette année?’ Les vaccins contre la grippe… sont particulièrement importants cette année, étant donné que nous avons un fardeau communautaire plus lourd et que notre système de santé est extrêmement sollicité », a-t-il déclaré.

Les systèmes de soins de santé de tout le pays signalent des temps d’attente élevés dans les salles d’urgence et des unités de soins intensifs pour enfants pleines à craquer.

“C’est très difficile, évidemment nos portes ne sont jamais fermées… mais si les gens peuvent prendre des mesures très simples pour éviter de tomber malades et d’éviter d’avoir à se faire soigner, c’est une décision très sage”, a-t-il déclaré.