Le vaccin contre la grippe aviaire est fabriqué à partir d’œufs. Cela inquiète les scientifiques.

Même une nouvelle concernant une nouvelle grippe pandémie est suffisant pour faire rire les scientifiques à propos des œufs.

Ils s’inquiétaient pour eux en 2005 et en 2009, et ils s’inquiètent encore aujourd’hui. En effet, des millions d’œufs de poule fécondés constituent toujours l’ingrédient principal de la fabrication de vaccins qui, espérons-le, protégeront les gens contre l’épidémie d’une nouvelle souche de grippe.

« C’est presque comique d’utiliser une technologie des années 1940 pour une pandémie du 21e siècle », a déclaré Rick Bright, qui a dirigé l’Autorité de recherche et de développement biomédical avancé du ministère de la Santé et des Services sociaux sous l’administration Trump.

Ce n’est pas si drôle, dit-il, quand la formulation actuellement stockée contre le Virus de la grippe aviaire H5N1 nécessite deux injections et 90 microgrammes d’antigène, mais n’offre qu’une immunité moyenne. « Pour les seuls États-Unis, il faudrait que des poules pondent 900 000 œufs chaque jour pendant neuf mois », a déclaré Bright.

Et ce n’est que si le les poulets ne sont pas infectés.

La propagation du virus de la grippe aviaire a des volées d’oiseaux décimées (et tué chats de grange et autres mammifères). Des bovins dans au moins neuf États et au moins deux personnes aux États-Unis ont été infectés, suffisamment pour attirer une fois de plus l’attention de la santé publique sur le potentiel d’une pandémie mondiale.

Jusqu’à présent, le seul cas humains confirmés des cas d’infection concernaient des travailleurs laitiers du Texas et du Michigan, qui ont tous deux souffert d’une conjonctivite et se sont rapidement rétablis. Pourtant, la propagation du virus à plusieurs espèces sur une vaste zone géographique soulève la menace que de nouvelles mutations pourraient créer un virus qui se propagerait d’humain à humain par transmission aérienne, provoquant des infections respiratoires.

Si tel est le cas, la prévention commence par l’œuf.

Pour fabriquer la matière première d’un vaccin contre la grippe, le virus est cultivé dans des millions d’œufs fécondés. Parfois, il ne se développe pas bien, ou il mute à un point tel que le produit vaccinal stimule des anticorps qui ne neutralisent pas le virus – ou encore le virus sauvage mute à un point tel que le vaccin ne fonctionne plus contre lui. Et il existe toujours la perspective effrayante que les oiseaux sauvages puissent transporter le virus dans les poulaillers nécessaires à la production de vaccins.

« Une fois que ces coqs et ces poules sont morts, vous n’avez plus de vaccin », a déclaré Bright.

Depuis 2009, lorsqu’une pandémie de grippe porcine H1N1 a balayé le monde avant que la production de vaccins ne puisse démarrer, les chercheurs et les gouvernements ont cherché des alternatives. Des milliards de dollars ont été investis dans des vaccins produits à partir de lignées cellulaires de mammifères et d’insectes qui ne présentent pas les mêmes risques que les injections à base d’œufs.

« Tout le monde sait que les vaccins à base de cellules sont meilleurs, plus immunogènes et offrent une meilleure production », a déclaré Amesh Adalja, spécialiste des maladies infectieuses au Centre pour la sécurité sanitaire de l’Université Johns Hopkins. « Mais ils sont handicapés en raison du poids de la fabrication à base d’œufs. »

Les entreprises qui fabriquent les vaccins antigrippaux à base de cellules, CSL Seqirus et Sanofi, ont également investi des milliards dans des chaînes de production à base d’œufs qu’elles ne sont pas impatientes de remplacer. Et il est difficile de leur en vouloir, a déclaré Nicole Lurie, secrétaire adjointe du HHS chargée de la préparation et de la réponse sous le président Barack Obama, aujourd’hui directrice exécutive du CEPI, l’organisation à but non lucratif mondiale de lutte contre l’épidémie.

« La plupart des fabricants de vaccins qui ont répondu à une épidémie – Ebola, Zika, COVID – ont fini par perdre beaucoup d’argent », a déclaré Lurie.

Les exceptions étaient les vaccins à ARNm créé pour le COVID, même si même Pfizer et Moderna ont dû détruire des centaines de millions de doses de vaccin non désirées alors que l’intérêt du public diminuait.

Pfizer et Moderna testent des vaccins contre la grippe saisonnière fait avec de l’ARNmet le gouvernement lance un appel d’offres pour des vaccins à ARNm contre la grippe pandémique, a déclaré David Boucher, directeur de la préparation aux maladies infectieuses à l’Administration for Strategic Preparedness and Response du HHS.

Bright, dont l’agence a investi un milliard de dollars dans une usine de vaccins contre la grippe à base de cellules à Holly Springs, en Caroline du Nord, a déclaré qu’il n’y avait « aucune chance que nous puissions combattre une pandémie de H5N1 avec un vaccin à base d’œufs ». Mais pour l’instant, il n’y a guère de choix.

BARDA a stocké des centaines de milliers de doses d’un vaccin de souche H5N1 qui stimule la création d’anticorps qui semblent neutraliser le virus actuellement en circulation. Elle pourrait produire des millions de doses supplémentaires de vaccin en quelques semaines et jusqu’à 100 millions de doses en cinq mois, a déclaré Boucher à KFF Health News.

Mais les vaccins actuellement présents dans le stock national ne correspondent pas parfaitement à la souche en question. Même avec deux injections contenant six fois plus de substance vaccinale que les vaccins classiques contre la grippe, les vaccins stockés n’étaient que partiellement efficaces contre les souches du virus qui circulaient au moment de la fabrication de ces vaccins, a déclaré Adalja.

Cependant, la BARDA soutient actuellement deux essais cliniques avec un virus vaccinal candidat qui « correspond bien à ce que nous avons trouvé chez les vaches », a déclaré Boucher.

Les fabricants de vaccins contre la grippe commencent tout juste à préparez les shots de cet automne mais, à terme, le gouvernement fédéral pourrait demander que la production soit transférée vers une variété ciblée contre une pandémie.

« Nous n’avons pas la capacité de faire les deux », a déclaré Adalja.

Pour l’instant, l’ASPR dispose d’un stock de vaccins pandémiques en vrac et a identifié des sites de fabrication où 4,8 millions de doses pourraient être mises en bouteille et finies sans arrêter la production de vaccin contre la grippe saisonnière, a indiqué l’ASPR. la chef Dawn O’Connell a déclaré le 22 mai. Les autorités américaines ont commencé à tenter de se diversifier en s’éloignant des vaccins à base d’œufs en 2005, lorsque la grippe aviaire a frappé le monde pour la première fois, et avec une vigueur accrue après le fiasco de 2009. Mais « avec les ressources dont nous disposons, nous obtenons le meilleur rapport qualité-prix et le meilleur rapport qualité-prix pour les contribuables américains lorsque nous exploitons l’infrastructure saisonnière, et cela reste principalement basé sur les œufs », a déclaré Boucher.

Les fabricants de vaccins contre la grippe « disposent d’un système qui fonctionne bien à l’heure actuelle pour atteindre leurs objectifs en matière de fabrication du vaccin saisonnier », a-t-il déclaré. Et sans incitation financière, « nous allons rester ici avec des œufs pendant un moment, je pense ».

