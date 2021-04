«La majorité des vaccins au Brésil sont CoronaVac», a souligné un autre.

Un haut responsable de la santé chinois avait déclaré que le pays envisageait de modifier ses vaccins pour « résoudre le problème que l’efficacité … n’est pas élevée. » Et au Brésil, dans les médias alternatifs, un récit s’est formé: le pays était coincé avec un vaccin de deuxième niveau.

«J’ai toujours dit que ce vaccin était de l’eau avec du sucre», a commenté un Brésilien sous un article dans les médias conservateurs.

«Nous devons faire très attention à la manière dont nous communiquons la science pendant la pandémie», a déclaré Natália Pasternak, une microbiologiste brésilienne éminente. «Les gens considèrent déjà ce vaccin comme« le deuxième meilleur ». Ce type de message peut donc avoir un impact réel sur la couverture vaccinale. »

Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Le Brésil perd environ 3000 personnes chaque jour à cause du coronavirus. De nouvelles variantes prennent d’assaut le pays. Les tentatives de contenir la propagation ont été annulées par les divisions politiques, l’ineptie du gouvernement, la pauvreté et l’apathie.

Le vaccin a été largement considéré comme la seule issue. Mais la marge d’erreur du Brésil a été encore réduite par le vaccin lui-même. Le taux d’efficacité de CoronaVac, qui représente la grande majorité des doses administrées jusqu’à présent, est à peine supérieur à 50%. C’est bien inférieur à ceux utilisés dans les pays développés.

«Ce vaccin à 50 pour cent, est-il bon?» Le président brésilien Jair Bolsonaro a demandé quand les résultats avaient été annoncés plus tôt cette année. Les responsables brésiliens ont déclaré que le vaccin était efficace à 78% pour protéger contre les cas de covid-19 modérés et graves, mais à 50,4% contre tous les cas.

Bolsonaro est sceptique quant à tous les vaccins; il a pensé à un moment donné qu’ils pourraient transformer les destinataires en crocodiles. Mais il a adressé un mépris particulier à CoronaVac, qui est soutenu par son ennemi politique acharné, João Doria, le gouverneur de l’État de São Paulo. Lorsque les procès au Brésil ont été temporairement suspendus après la mort non liée de l’un des volontaires, le président a célébré: «Une victoire de plus pour Jair Bolsonaro.»

L’hésitation à la vaccination est un défi de santé publique dans le meilleur des cas. Mais les analystes disent que c’est un problème plus grave lorsque le vaccin a un taux d’efficacité inférieur. Ensuite, presque tout le monde doit être vacciné pour contrôler la circulation du virus.

«J’ai pris le vaccin moi-même et cela a réduit mes chances de 50% de contracter le covid», a déclaré Fernando Reinach, biochimiste à l’Université de São Paulo. «Mais avec un vaccin qui évite 50% des cas, vous ne pouvez pas vous attendre, même si toute la population est vaccinée, à ce que les cas disparaissent. C’est une conséquence directe: vous continuerez à avoir des cas. «

Le Chili a vacciné les gens plus rapidement que tout autre pays des Amériques, en utilisant en grande partie CoronaVac. Mais les cas là-bas ont néanmoins augmenté, ce qui a conduit à se demander si le vaccin est aussi efficace que souhaité.

Un problème plus fondamental, a déclaré Reinach, est la transparence. L’institut de recherche brésilien Butantan, qui produit CoronaVac, a fourni au gouvernement 40,7 millions de doses. Plus de 25 millions ont été utilisés, selon les statistiques gouvernementales. Mais des mois après le début de cette campagne, on ne sait toujours pas comment le vaccin déclenche une réponse immunitaire.

«C’est comme avoir une voiture dont vous savez qu’il fonctionne, mais sans savoir si elle fonctionne à l’essence ou à l’éthanol», a déclaré Reinach.

Malgré les inconnues, CoronaVac semble avoir profité à une ville brésilienne où presque tout le monde l’a reçu. Pour étudier les effets du vaccin et entrevoir l’avenir de l’épidémie au Brésil, les chercheurs du Butantan ont ciblé la ville de Serrana, au sud-est, qui avait été ravagée par le covid-19. Dimanche, tous les adultes avaient été vaccinés – plus de 27 000 personnes.

Au cours des dernières semaines, alors que le vaccin atteignait plus de personnes et que les restrictions à l’échelle de l’État se mettaient en place, les cas mensuels confirmés à Serrana ont été réduits de plus de moitié. La file d’attente des ventilateurs à l’hôpital a disparu. Dix jours se sont écoulés sans une seule hospitalisation pour coronavirus.

Il est encore trop tôt pour tirer de grandes conclusions, ont averti les chercheurs, mais les premiers résultats semblent prometteurs.

«Au cours des 15 derniers jours, nous avons eu une amélioration», a déclaré Glenda Moraes, une responsable épidémiologique de la ville. «Le vaccin a été positif pour la ville.»

Pour Raimundo Ferreira, un peintre résidentiel de 57 ans, cela a été plus que positif. Quand il a reçu sa deuxième dose, il s’est senti comme un homme béni. Six de ses amis étaient morts du coronavirus. Et même si le vaccin n’était pas aussi bon que les autres, c’était quelque chose.