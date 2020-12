« L’annonce est un vote de confiance important des autorités sanitaires des EAU dans la sécurité et l’efficacité de ce vaccin », a déclaré le ministère dans un communiqué publié sur son site Web. Une porte-parole de Sinopharm a raccroché le téléphone lorsqu’elle a été contactée pour commenter.

L’analyse de Sinopharm a montré que le vaccin était à 100% efficace pour prévenir les cas modérés et graves de la maladie et qu’il n’y avait pas de problèmes de sécurité sérieux, a déclaré le gouvernement. Il n’a pas précisé s’il avait procédé à une analyse indépendante des données brutes.

Le ministère de la Santé et de la Prévention des EAU m’a dit il a examiné une analyse intermédiaire par Sinopharm, un fabricant de vaccins appartenant à l’État chinois, des données d’essais cliniques de stade avancé qui ont montré que son vaccin était efficace à 86 pour cent pour prévenir l’infection par Covid-19.

Les données des EAU peuvent ne pas être un indicateur final de l’efficacité globale du vaccin. Sinopharm a mené des essais dans 10 pays, dont les données n’ont pas encore été publiées. En comparaison, les vaccins Pfizer et Moderna ont montré des taux d’efficacité de plus de 90%. Pourtant, les données Sinopharm des Émirats arabes unis représentent une victoire politique et scientifique pour la Chine, qui a trois autres vaccins candidats en phase d’essais tardifs.

On ne sait pas si les EAU lanceraient un programme de vaccination de masse – le gouvernement avait déjà approuvé le vaccin pour une utilisation d’urgence en septembre pour les travailleurs de première ligne risquant de contracter le Covid-19. Par ailleurs, le Maroc a déclaré qu’il se préparait à vacciner 80% de ses adultes, en s’appuyant initialement sur un vaccin Sinopharm, selon Associated Press signalé.

Parce que le coronavirus a été en grande partie éradiqué en Chine, les fabricants de vaccins chinois ont dû lancer des essais de phase 3 dans des endroits où des épidémies sont actives pour conclure pleinement si leurs vaccins sont efficaces. Sinopharm, qui a deux vaccins en phase de test avancé, mène également des essais à Bahreïn, en Jordanie, au Pérou et en Argentine et ailleurs, impliquant plus de 60 000 volontaires.