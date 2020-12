L’efficacité de Sinopharm place le vaccin de la société derrière les 94,5% de Moderna et les 95% de Pfizer-BioNTech, mais plus élevé que les 70% d’AstraZeneca. Mais les données de l’étude de phase 3 n’ont pas encore été publiées, les responsables des Émirats arabes unis n’ayant donné que quelques chiffres clés. Sinopharm n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires mercredi.

Des données d’essai de phase 3 ont été publiées sur les vaccins candidats de la société de biotechnologie américaine Moderna, qui travaille avec les National Institutes of Health; Le géant pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand, la société de biotechnologie BioNTech; et la société pharmaceutique anglo-suédoise AstraZeneca et son partenaire, l’Université d’Oxford.