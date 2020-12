La société pharmaceutique allemande BioNTech dit qu’il « est toujours difficile de savoir si le vaccin actuel sera en mesure de fournir une protection contre la nouvelle variante britannique du COVID-19, mais » scientifiquement, il est très probable que la réponse immunitaire de ce vaccin puisse également faire face au nouvelles variantes de virus. «

Pour en savoir plus sur la nouvelle souche, lisez notre explicatif:

Ugur Sahin, directeur général de BioNTech, a déclaré que des études supplémentaires étaient nécessaires pour s’assurer que le vaccin actuel fonctionne contre la nouvelle souche. Cependant, si le vaccin doit être ajusté, l’entreprise pourrait le faire dans environ 6 semaines, a-t-il ajouté.

« Nous avons la confiance scientifique que le vaccin pourrait protéger, mais nous ne le saurons que si l’expérience est faite et nous aurons besoin d’environ deux semaines à partir de maintenant pour obtenir les données et, bien sûr, publierons les données dès que possible, » Dit Sahin.

Dans ce cas, les régulateurs devront peut-être approuver à nouveau les modifications avant que les coups puissent être utilisés.

Cependant, la société est convaincue que son vaccin contre le coronavirus récemment approuvé par l’EMA fonctionne contre la nouvelle variante britannique.

Sahin a déclaré que les protéines sur la variante britannique sont à 99% les mêmes que sur les souches dominantes, et par conséquent BioNTech a « la confiance scientifique » que son vaccin sera efficace.

La variante détectée principalement à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre ces dernières semaines a suscité des inquiétudes dans le monde entier en raison des signes qu’elle pourrait se propager plus facilement.

Bien que rien n’indique qu’il provoque une maladie plus grave, de nombreux pays d’Europe et au-delà ont donc restreint les voyages à partir du Royaume-Uni.

Le vaccin de BioNTech, développé en collaboration avec la société pharmaceutique américaine Pfizer, est autorisé à être utilisé dans plus de 45 pays, dont la Grande-Bretagne, les États-Unis et l’UE.

L’OMS discutera d’une stratégie pour traiter la variante britannique

La branche européenne de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) réunira ses membres pour discuter des stratégies contre la nouvelle variante du coronavirus, a annoncé mardi son directeur régional.

L’OMS Europe « suit de près la situation » et tient à s’attaquer de manière stratégique « aux tests, à la réduction de la transmission et à la communication des risques », a tweeté Hans Kluge, directeur régional de l’OMS Europe.

Préoccupations concernant la propagation de la variante britannique

Le chef de l’agence allemande de lutte contre les maladies, Lothar Wieler, s’est exprimé mardi à l’Institut Robert Koch. À la lumière du nombre dramatiquement croissant de cas et de décès en Allemagne, il a exhorté les gens à minimiser les contacts sociaux pendant les vacances.

Wieler a commenté la nouvelle souche de coronavirus au Royaume-Uni, déclarant: « Nous ne pouvons pas encore évaluer définitivement l’importance de cela pour ce qui se passe mais nous le surveillons de très près. Il reste encore de nombreuses questions ouvertes. »

L’agence allemande de lutte contre la maladie a signalé 19 528 infections nouvellement confirmées au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de cas connus depuis le début de l’épidémie à 1 530 180.

731 autres décès dus au COVID-19 ont été signalés au cours de la dernière journée, portant le total à 27 006.