« Pour le moment, certains médecins généralistes ne recevront que 50 doses par semaine et ils donneront la priorité à leurs patients les plus âgés et les plus malades. »

Au cours de la semaine à venir, plus de 1000 cabinets généraux dans les villes et les villages de l’Australie commenceront à administrer le vaccin AstraZeneca, dans le but de vacciner six millions de personnes.

