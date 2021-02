Le vaccin AstraZeneca obtient l’approbation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé

L’Organisation mondiale de la santé a accordé une autorisation d’urgence au vaccin contre le coronavirus d’AstraZeneca, une décision qui devrait permettre aux partenaires de l’agence onusienne d’expédier des millions de doses dans des pays du monde entier dans le cadre d’un programme soutenu par l’ONU pour apprivoiser la pandémie.

Dans un communiqué publié lundi, l’OMS a déclaré qu’elle éliminait les vaccins AstraZeneca fabriqués par le Serum Institute of India et la société sud-coréenne AstraZeneca-SKBio.

Le feu vert de l’OMS pour le vaccin AstraZeneca n’est que le deuxième que l’agence de santé des Nations Unies a émis après avoir autorisé le vaccin Pfizer-BioNTech en décembre. L’annonce de lundi devrait déclencher la livraison de centaines de millions de doses aux pays qui se sont engagés à l’effort COVAX soutenu par l’ONU, qui vise à fournir des vaccins aux personnes les plus vulnérables du monde.

«Les pays n’ayant pas accès aux vaccins à ce jour pourront enfin commencer à vacciner leurs agents de santé et les populations à risque», a déclaré le Dr Mariângela Simão, sous-directeur général de l’OMS pour l’accès aux médicaments et aux produits de santé.

La pandémie de coronavirus a infecté environ 109 millions de personnes dans le monde et en a tué au moins 2,4 millions. Mais de nombreux pays du monde n’ont pas encore lancé de programmes de vaccination et même les pays riches font face à des pénuries de doses de vaccins alors que les fabricants luttent pour augmenter leur production.

Le vaccin AstraZeneca a déjà été autorisé dans plus de 50 pays, dont la Grande-Bretagne, l’Inde, l’Argentine et le Mexique. Il est moins cher et plus facile à manipuler que le vaccin Pfizer-BioNTech, qui nécessite une chambre froide profonde qui n’est pas répandue dans de nombreux pays en développement. Les deux vaccins nécessitent deux injections par personne, à des semaines d’intervalle.

La semaine dernière, les experts en vaccins de l’OMS ont recommandé l’utilisation du vaccin AstraZeneca pour les personnes de plus de 18 ans, y compris dans les pays qui ont détecté des variantes du COVID-19.

Mais cela était contraire à la recommandation des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, qui déclaraient que les pays qui avaient identifié un variant viral vu pour la première fois en Afrique du Sud devraient être «prudents» dans leur utilisation du vaccin AstraZeneca, suggérant que les autres vaccins soient prioritaires. au lieu.

Le vaccin AstraZeneca constitue l’essentiel du stock actuel de COVAX et des inquiétudes ont récemment été soulevées après qu’une étude précoce a suggéré qu’il pourrait ne pas prévenir une maladie légère et modérée causée par le variant vu pour la première fois en Afrique du Sud. La semaine dernière, l’Afrique du Sud a réduit son déploiement prévu du vaccin AstraZeneca, choisissant plutôt d’utiliser un vaccin sans licence de Johnson & Johnson pour ses travailleurs de la santé.

COVAX a déjà raté son propre objectif de commencer la vaccination contre les coronavirus dans les pays pauvres en même temps que les injections ont été déployées dans les pays riches. De nombreux pays en développement se sont précipités ces dernières semaines pour signer leurs propres accords privés pour acheter des vaccins, ne voulant pas attendre COVAX.

« Très problématique »

L’OMS et ses partenaires, y compris l’alliance des vaccins GAVI, n’ont pas précisé quels pays recevront les premières doses de COVAX. Mais un plan initial montrait qu’une poignée de pays riches qui ont signé plusieurs accords de vaccins privés, dont le Canada, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande, devraient également recevoir des doses précoces de COVAX.

Certains experts en santé publique ont qualifié cela de «très problématique» et l’ont attribué à la conception défectueuse de COVAX, qui permettait aux pays donateurs de doubler leurs efforts en achetant des vaccins dans le cadre du programme tout en signant leurs propres accords commerciaux.

«Le Canada a commandé suffisamment de doses pour approvisionner sa population environ cinq fois plus et maintenant il cherche à accepter sa part de doses de COVAX, qui autrement serait donnée aux pays pauvres», a déclaré Anna Marriott, responsable de la politique de santé pour Oxfam International.

Le scientifique en chef de l’OMS, le Dr Soumya Swaminathan, a déclaré que les pays riches qui se sont inscrits pour recevoir des vaccins de COVAX ne verront pas leurs demandes rejetées.

«L’installation COVAX ne va pas pénaliser les pays», a-t-elle déclaré début février.

Après avoir promis plus de 400 millions de dollars à COVAX l’année dernière, le premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré que son pays avait toujours l’intention de se faire vacciner par COVAX.

Marriott a déclaré que les pays riches prévoyant de prendre des doses de COVAX devraient reconsidérer leurs intentions, compte tenu de leurs appels antérieurs de soutien à l’objectif de l’effort de l’égalité d’accès aux vaccins pour toutes les nations du monde, riches ou pauvres.

«Cela semble assez hypocrite», dit-elle. « Les pays riches avec leurs propres approvisionnements devraient faire le bon appel et ne pas prendre de vaccins de pays qui sont vraiment dans une situation désastreuse. »