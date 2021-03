Le Dr James Bussel, un expert des troubles plaquettaires et professeur émérite à Weill Cornell Medicine, a déclaré que la survenue d’une coagulation anormale et de faibles plaquettes chez les personnes de moins de 50 ans est rare. Il a noté que des chercheurs européens avaient identifié des anticorps produits par le système immunitaire – peut-être dans une réponse très inhabituelle au vaccin – qui pourraient avoir activé les plaquettes et déclenché une cascade de coagulation et de saignements anormaux.

Une partie de la prudence continue a été motivée par conclusions préliminaires d’experts médicaux en Norvège et en Allemagne cela suggérait un lien possible entre le vaccin et les troubles sanguins extrêmement rares. Les experts allemands ont déclaré que la thrombose des sinus ou de la veine cérébrale subie par 13 Allemands jours après avoir reçu le vaccin a été causée par une réaction du système immunitaire qui, selon eux, pourrait être liée au tir. Ils n’ont pas publié de données détaillées, mais prévoyaient de soumettre leurs conclusions à The Lancet.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy