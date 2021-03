Une étude plus récente menée par des chercheurs d’Oxford a révélé que le vaccin Covid était efficace à 76% pour prévenir l’infection symptomatique pendant trois mois après une dose unique, et que le taux d’efficacité augmentait en fait avec un intervalle plus long entre la première et la deuxième dose.

LONDRES – Le vaccin contre le coronavirus développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford a maintenant été suspendu dans un certain nombre de pays d’Europe et d’Asie, à la suite de rapports faisant état de caillots sanguins chez certaines personnes vaccinées. De nombreux autres pays, cependant, ont défendu leur utilisation du tir et ont déclaré qu’ils continueraient leurs campagnes de vaccination respectives.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy