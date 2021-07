Le vaccin AstraZeneca Covid est-il légèrement plus faible que le jab de Pfizer ?

LE vaccin AstraZeneca Covid semble être légèrement plus faible que celui de Pfizer – suggère une étude majeure.

De nouvelles recherches ont révélé que ceux qui avaient le jab AZ étaient moins susceptibles d’avoir des anticorps – la clé pour lutter contre le virus.

Environ 85% des Britanniques âgés qui avaient deux vaccins AstraZeneca avaient des niveaux détectables d’anticorps, ont découvert des chercheurs de l’Imperial College de Londres.

Alors qu’environ 98 pour cent de ceux qui ont reçu les deux injections de Pfizer avaient développé les protéines anti-virus.

Les anticorps ne sont pas la seule ligne de défense formée par le corps après les vaccins, mais ils sont une bonne mesure de la protection d’une personne.

Les experts n’ont pas été surpris par les résultats, l’un d’eux affirmant que le jab AZ est moins susceptible de déclencher l’immunité car il utilise un virus du rhume affaibli.

Cependant, le niveau de protection est toujours bon et il est toujours essentiel d’obtenir les deux doses de tout jab qui vous est proposé.

Pfizer et AstraZeneca se sont avérés très efficaces pour arrêter les maladies graves et la mort.

Cela survient alors que les Britanniques ont de nouveau été encouragés à obtenir leur deuxième vaccin – car les scientifiques ont découvert qu’il renforce de manière frappante l’immunité.

Les niveaux d’anticorps ont chuté trois ou quatre semaines après la première injection, et les niveaux ont rapidement augmenté à nouveau après la deuxième injection.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

L’étude REACT2, qui a suivi les niveaux d’anticorps dans la population tout au long de la pandémie, a souligné l’importance d’obtenir les deux doses.

Leurs derniers résultats, datant de mai, ont montré que 60% de la population avait des anticorps – le chiffre est beaucoup plus élevé maintenant.

Ils ont également constaté que la prise de vaccins était relativement élevée – mais ont déclaré que les anticorps étaient 30% moins susceptibles d’être trouvés chez les hommes ou chez les personnes qui avaient eu Covid.

Les scientifiques à l’origine de l’étude ont déclaré qu’avoir deux jabs est d’une importance vitale pour éviter une maladie grave de la variante Delta, dominante au Royaume-Uni.

Les anticorps sont produits par la première injection, mais la quantité varie selon les groupes d’âge et le type de vaccin, la deuxième injection étant beaucoup plus produite.

Le rapport indique : « Après deux doses de vaccin Pfizer-BioNTech, la positivité des anticorps était de 100 % à tous les âges, sauf à 80 ans et plus alors qu’elle était de 97,8 %.

« Pour AstraZeneca, la positivité était de plus de 90 % jusqu’à 69 ans, puis de 89,2 % chez les 70-79 ans et de 83,6 % chez les 80 ans et plus.

Une nouvelle étude a révélé que les niveaux d’anticorps avaient été considérablement augmentés après le deuxième jab

« Après une seule dose de Pfizer-BioNTech, la positivité variait de 100,0% chez les 18-29 ans à 32,2% chez les 70-79 ans.

« Pour AstraZeneca, c’était 72,2 pour cent chez les plus jeunes et 46,2 pour cent (40,0-52,7) dans le groupe d’âge le plus âgé. »

Le professeur Graham Cooke, professeur de maladies infectieuses à l’Imperial College de Londres, a déclaré: « Le nombre d’anticorps après une dose d’AstraZeneca ou de Pfizer est variable, mais la deuxième dose l’emporte avec une bonne réponse.

« Les deux vaccins principaux nécessitent cette deuxième dose pour neutraliser correctement le virus. »

Une hésitation au vaccin a été observée à l’époque en raison des craintes d’effets secondaires, attendant de voir si le jab aurait le bon effet et des craintes pour la santé à long terme.

Mais la situation pourrait être différente maintenant, avec plus de personnes ayant eu leurs premier et deuxième jabs avant le Freedom Day lundi.

Tous les adultes de plus de 18 ans peuvent désormais recevoir leur deuxième vaccin huit semaines après le premier.

Hier, le Dr Yvonne Doyle, directrice médicale de Public Health England, a déclaré : « Les cas augmentent rapidement. Nous savions qu’à mesure que nous ouvririons, les cas augmenteraient, mais heureusement en raison du vaccin, les décès et les hospitalisations n’augmentent pas aussi vite que les cas.

« Si vous n’avez pas eu le vaccin, réservez votre première et votre deuxième dose dès que vous le pouvez.

«Les restrictions sont actuellement toujours en place, il est important de les suivre, et lorsqu’elles seront levées lundi, il y a encore des mesures que nous pouvons tous prendre pour nous protéger et protéger nos proches, comme porter un masque dans des espaces clos, ouvrir une fenêtre si vous ‘ se rencontrer en contact étroit à l’intérieur, se faire tester et rester à la maison si vous présentez des symptômes.

« La pandémie n’est pas terminée, et nous devons tous rester vigilants. »