De nouveaux résultats partiels d’un essai de vaccin contre le coronavirus ont été salués par le chef du groupe Oxford Vaccine, qui a affirmé qu’ils montraient qu’il était sûr et efficace à environ 70%.

Développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, le vaccin est à but non lucratif et est destiné à être distribué dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Andrew Pollard, le chef de l’Oxford Vaccine Group, a déclaré: «Nous n’avons aucun problème de sécurité concernant le vaccin», sans hospitalisation ni maladie grave parmi ceux qui l’ont reçu, et les résultats de tous les sites d’étude montrent systématiquement des avantages.

Cependant, selon les résultats publiés mardi dans la revue médicale The Lancet, il y a eu une erreur sur les dosages administrés à l’un des groupes, rendant les résultats légèrement plus confus.

Les résultats montrent que ceux qui ont reçu deux doses standard ont atteint une protection de 62%, tandis que ceux qui ont reçu par erreur une première dose inférieure ont atteint 90%.

Ce deuxième groupe avec la plus grande efficacité ne comprenait que 2741 personnes, ce qui a conduit certains experts indépendants à dire que le nombre est trop petit pour juger de la valeur de l’utilisation d’une dose initiale plus faible.

Le groupe demi-dose n’incluait pas non plus de personnes de plus de 55 ans et, entre autres, dans l’étude, seulement 20% environ appartenaient à ce groupe d’âge.

« L’efficacité du vaccin pour l’analyse primaire prédéfinie (combinant des groupes de doses) contre le critère principal de COVID-19 survenant plus de 14 jours après la deuxième dose était de 70,4% », a déclaré l’étude dans le Lancet.

« Aucun événement indésirable grave ou décès associé au traitement n’est survenu chez les receveurs de ChAdOx1 nCoV-19 », a-t-il ajouté.

Il a énuméré les points forts de l’étude comme «la grande taille de l’échantillon, la randomisation vers les groupes de vaccins, l’inclusion de divers sites ciblant différentes races et ethnies, la standardisation des éléments clés entre les essais, l’équilibre des caractéristiques des participants entre les groupes de vaccins, l’inclusion de tous les participants dans l’évaluation de l’innocuité, et ayant des résultats similaires au Brésil et au Royaume-Uni pour le groupe SD / SD (dose standard), ce qui donne de la crédibilité aux résultats. «

Il reste à déterminer dans quelle mesure le vaccin, développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca, pourrait aider à protéger les plus de 55 ans, ce qui reste une préoccupation majeure.

On ne sait pas si les résultats seront suffisants pour amener les régulateurs au Royaume-Uni et ailleurs à approuver immédiatement son utilisation.

« Nos données sont toutes publiées, nous sommes très confiants dans les résultats », a déclaré Pollard. « Nous aurons ce sceau d’approbation, j’espère, d’ici peu. »

Mardi, le Royaume-Uni est devenu le premier pays occidental à lancer un programme de vaccination de masse après que les régulateurs britanniques ont autorisé l’utilisation d’un vaccin COVID-19 développé par le fabricant de médicaments américain Pfizer et l’allemand BioNTech.

Les régulateurs américains et européens pourraient approuver le vaccin dans les jours ou semaines à venir, alimentant un effort mondial de vaccination.