Lorsque Brittany Palomo a été embauchée comme infirmière en mars, ses parents ont tenté de la dissuader, craignant le coronavirus à propagation rapide. Raison de plus, leur dit-elle, de commencer la carrière qui avait été son rêve de longue date.

La pandémie, cependant, est un cauchemar – un cauchemar qui a maintenant fait 300 000 morts aux États-Unis et qui compte.

«Réveille-toi, ma petite fille, réveille-toi!» La mère de Palomo, Maria Palomo Salinas, a crié, son chagrin faisant écho dans un hôpital de Harlingen, au Texas, lorsque sa fille est décédée des complications du COVID-19 vers 2 heures du matin un samedi fin novembre.

Palomo avait 27 ans et, en tant qu’agent de santé, était probablement à quelques semaines du nouveau vaccin qui aurait pu la protéger du virus. Au lieu de cela, elle est devenue une autre victime de l’épidémie implacable dont le bilan américain s’accélère alors qu’elle éclipse un autre chiffre rond.

«Les chiffres sont stupéfiants – la pandémie respiratoire la plus grave que nous ayons connue depuis plus de 102 ans, depuis l’emblématique grippe espagnole de 1918», a déclaré le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du gouvernement, quelques jours avant que les États-Unis n’atteignent le cap. .

Les États-Unis ont franchi le seuil des 300000 le jour même où ils ont lancé la plus grande campagne de vaccination de l’histoire américaine, avec des agents de santé retroussant leurs manches pour des injections de COVID-19 lundi.

Le nombre de morts a été rapporté par l’Université Johns Hopkins à partir de données fournies par les autorités sanitaires à travers les États-Unis.Le nombre réel de vies perdues serait beaucoup plus élevé, en partie à cause de décès qui n’ont pas été enregistrés avec précision comme étant liés au coronavirus au cours des premières étapes de la crise.

Il a fallu quatre mois au virus pour faire ses 100 000 premières vies américaines. Mais avec le temps froid qui pousse les gens à l’intérieur, où le virus se propage plus facilement, des mois de réticence dans de nombreux États à exiger des masques et une augmentation des rassemblements pendant les vacances, certains experts en santé publique prévoient que 100000 autres pourraient mourir avant la fin du mois de janvier.

«Vous pouvez certainement avoir l’impression que vous êtes debout sur la plage et que vous faites des sacs de sable lors d’un tsunami», a déclaré le Dr Leon Kelly, qui s’occupe à la fois des morts et des vivants en tant que coroner du comté d’El Paso, au Colorado, et directeur médical adjoint de son public. département de la santé.

Déjà, le nombre de morts aux États-Unis rivalise avec la population de Saint-Louis ou de Pittsburgh. Le bilan équivaut à répéter une tragédie à l’échelle de l’ouragan Katrina chaque jour pendant 5 mois et demi.

«Pour moi, cela représente un échec extraordinaire dans notre réponse», a déclaré Jennifer Nuzzo, chercheuse en santé publique à Johns Hopkins, opposant la réponse dispersée des responsables américains à la mobilisation massive après la mort de près de 3 000 Américains dans les attentats terroristes du 11 septembre.

«Pour penser, maintenant nous pouvons simplement absorber dans notre pays 3 000 morts par jour comme si c’était juste comme d’habitude. Cela représente simplement un échec moral.

Les États-Unis sont responsables de près d’un décès par virus confirmé sur cinq dans le monde, bien plus que tout autre pays malgré sa richesse et ses ressources médicales.

Alors que le bilan de la pandémie continue de monter en flèche, beaucoup de choses ont changé depuis que les États-Unis ont dépassé les 200 000 décès à la fin septembre.

La recherche furieuse d’un vaccin par les scientifiques donne enfin des résultats, à commencer par le déploiement de la formule de Pfizer. Si un deuxième vaccin est autorisé prochainement, comme prévu, 20 millions de personnes pourraient être vaccinées d’ici la fin du mois.

Dans le même temps, le pays est sur le point de connaître un changement majeur après une élection qui était, en grande partie, un référendum sur la gestion du virus par l’administration Trump. Le président élu Joe Biden a clairement indiqué que sa première priorité lors de son entrée en fonction le mois prochain sera une refonte complète des efforts pour vaincre l’infection.

Pourtant, selon les experts, la première vague de vaccins et d’autres précautions pourraient prendre une bonne partie de la nouvelle année pour maîtriser les cas et les décès. Les experts avertissent que le pays doit s’armer pour un hiver meurtrier.

« Nous nous dirigeons probablement vers la pire période possible à cause de tout ce que nous avons eu au printemps, qui est la fatigue, la résistance politique, peut-être la perte de tout le bien que nous avions à propos des gens qui font leur part », a déclaré Nuzzo.

Selon le COVID Tracking Project, plus de 109000 personnes infectées par le virus se trouvent désormais dans des hôpitaux américains, éclipsant de loin les 60000 personnes qui ont rempli les services lors des pics précédents en avril et juillet.

En un seul jour la semaine dernière, les États-Unis ont enregistré plus de 3300 décès dus au COVID-19, dépassant facilement les sommets atteints en avril, lorsque la région de New York était l’épicentre.

Les médecins ont maintenant beaucoup plus d’expérience dans le traitement des patients, et quelques médicaments ont été approuvés pour accélérer le rétablissement. Mais le péage est maintenant beaucoup plus répandu, atteignant les zones rurales et les petites et moyennes collectivités qui ne disposent pas des ressources des grandes villes.

À Waterloo, Iowa, le Dr Stacey Marlow a appelé l’épouse d’un patient COVID-19 âgé de 89 ans dans ses dernières heures, ne réalisant que bien dans la conversation que le fils du couple était également décédé du virus dans son hôpital seulement deux jours plus tôt.

«Nous voyons ces histoires d’horreur tous les jours, donc elles commencent à courir ensemble», a déclaré Marlow, qui travaille aux urgences de l’hôpital UnityPoint Allen.

À Los Angeles, la directrice de la santé du comté, Barbara Ferrer, a combattu les larmes lors d’un briefing télévisé la semaine dernière alors qu’elle faisait état d’une forte augmentation des décès locaux, jusqu’à une moyenne de 43 par jour, contre environ une douzaine à la mi-novembre.

«Plus de 8 000 personnes qui étaient des membres bien-aimés de leur famille ne reviennent pas», a déclaré Ferrer.

À Columbia, en Caroline du Sud, la famille d’un enseignant de troisième année, Staci Blakely, a demandé au district scolaire d’annoncer sa mort dans l’espoir de persuader le public de prendre le virus au sérieux.

«L’une des façons dont nous pouvons célébrer sa vie est d’être sûr que nous continuons à prendre soin les uns des autres», a déclaré le surintendant des écoles, Greg Little.

Et puis il y a les familles et les collègues des travailleurs de la santé qui sont toujours perdus à cause du COVID-19, alors même que l’espoir se dessine.

Depuis des semaines maintenant, le Dr James Williams entend la voix de son ami le Dr Juan Fitz, un urgentologue à Lubbock, au Texas, qui a été hospitalisé pour le virus cet automne après des mois de triage des patients atteints de COVID-19.

«Je suis en l’air. Je suis de la cavalerie », a déclaré Fitz, 67 ans, au cours de l’été, décrivant son rôle dans la lutte contre la pandémie. «J’entre dans le vif du sujet et, mis au défi par la situation, je trouve des moyens de m’améliorer et de régler les choses.»

Il est décédé le 3 novembre.

« Je suis désolé, ça me comprend toujours », a déclaré un Williams désemparé vendredi, quelques heures avant l’approbation du premier vaccin. Étouffant ses larmes, il se souvint de son dernier SMS à Fitz, auquel le soldat en gommage n’a jamais répondu.

Sachez, écrit-il, « vous avez une armée d’amis et de collègues qui tirent pour vous. »

Les écrivains d’Associated Press Jeffrey Collins à Columbia, en Caroline du Sud, et Christopher Weber à Los Angeles ont contribué à cette histoire.