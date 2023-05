Le vaccin antigrippal universel basé sur la technologie de l’ARNm sera testé par le NIH

Les patients s’inscrivent maintenant à un essai clinique de stade précoce pour tester un vaccin universel contre la grippe basé sur la technologie de l’ARN messager, ont annoncé lundi les National Institutes of Health.

Les scientifiques espèrent que le vaccin protégera contre une grande variété de souches de grippe et fournira une immunité à long terme afin que les gens n’aient pas à se faire vacciner chaque année.

L’ARN messager, ou ARNm, est la technologie derrière Moderne ‘sable Pfizer Les vaccins Covid largement utilisés. Le NIH a joué un rôle crucial dans le développement de la plateforme d’ARNm utilisée par Moderna.

« Un vaccin universel contre la grippe pourrait servir de ligne de défense importante contre la propagation d’une future pandémie de grippe », a déclaré lundi le Dr Hugh Auchincloss, directeur par intérim de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses.

L’essai de vaccin universel contre la grippe recrutera jusqu’à 50 personnes en bonne santé âgées de 18 à 49 ans pour tester si le vaccin expérimental est sûr et produit une réponse immunitaire, selon le NIH.

L’étude inclura également des participants qui reçoivent un vaccin quadrivalent contre la grippe, qui protège contre quatre souches du virus, afin de comparer le vaccin universel expérimental à ceux actuellement sur le marché.

Le vaccin universel a été développé par des chercheurs de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. L’essai clinique recrute des volontaires à l’Université Duke de Durham, en Caroline du Nord.

La génération actuelle de vaccins contre la grippe offre une protection importante contre l’hospitalisation, mais l’efficacité des vaccins peut varier considérablement d’une année à l’autre.

Les scientifiques doivent actuellement prédire des mois à l’avance quelles souches de grippe domineront afin que les fabricants de vaccins aient le temps de produire les vaccins avant la saison des virus respiratoires.

Les souches de grippe dominantes peuvent changer entre le moment où les experts sélectionnent les souches et celui où les fabricants lancent les vaccins. Certaines saisons, les injections ne sont pas bien adaptées aux souches en circulation et sont par conséquent moins efficaces.

Les vaccins contre la grippe réduisent le risque de maladie de 40 à 60 % lorsqu’ils sont bien adaptés aux souches en circulation, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Mais certaines années, l’efficacité des vaccins a été aussi faible que 19% parce que le vaccin n’était pas bien adapté.

La grippe a tué entre 12 000 et 52 000 personnes par an aux États-Unis de 2010 à 2020 en fonction des souches en circulation et de la correspondance des injections, selon le CDC.