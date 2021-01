Le vaccin COVID-19 à dose unique de Johnson & Johnson est moins efficace que les vaccins actuellement autorisés, selon de nouvelles données, bien qu’il semble extrêmement efficace contre les maladies graves.

Le vaccin J&J a été décrit comme un « changeur de jeu » dans la campagne contre le virus car il s’agit d’un régime à dose unique par rapport à tous les autres, qui nécessitent des doses doubles. Il n’a pas non plus besoin d’être congelé, ce qui lui permet d’être distribué dans les chaînes d’approvisionnement normales en vaccins sans avoir besoin d’un nouvel équipement coûteux.

Mais cela a un prix.

Les résultats d’une étude portant sur près de 44 000 personnes suggèrent que sa dose unique ne sera efficace qu’à 66%, contre plus de 94% pour le vaccin à double dose de Pfizer-BioNTech et Moderna.

Le niveau de protection contre l’infection modérée à sévère par COVID-19 était de 72% aux États-Unis, 66% en Amérique latine et 57% en Afrique du Sud, un mois après la vaccination, selon les résultats de l’essai avancé de la société, publiés tôt Vendredi.

Il était efficace à 85% contre les maladies graves dans toutes les régions étudiées, a déclaré la société, et son efficacité contre les maladies graves a augmenté au fil du temps, aucun des volontaires vaccinés n’ayant signalé une maladie grave plus de 49 jours après la vaccination.

Le vaccin candidat a démontré une protection complète contre les hospitalisations et les décès liés au COVID, un mois après la vaccination.

La protection était généralement cohérente entre les groupes raciaux et d’âge – y compris les adultes de plus de 60 ans, qui étaient surreprésentés dans l’essai. Environ 60% des participants à l’essai étaient blancs.

En Afrique du Sud, presque tous les cas étaient dus à une infection par un variant de la lignée B.1.351. Bien que la société ait déclaré que le vaccin y était généralement protecteur, les taux de protection inférieurs pourraient refléter cette variante différente.

Les effets secondaires semblent être plus faibles avec ce vaccin que ceux déjà approuvés.

La société a signalé que 9% des participants avaient une fièvre après l’injection, mais que moins de 1% avaient une forte fièvre. Dans l’ensemble, plus de personnes ayant reçu un placebo ont signalé une vaccination contre les effets indésirables graves que celles ayant reçu le vaccin actif. Personne n’a souffert de réaction allergique grave, selon la société.

Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna ont été autorisés à être utilisés à la fin de l’année dernière et au moins une injection de chacun a maintenant été administrée à plus de 24 millions d’Américains.

Un vaccin qui peut être administré en une seule dose et conservé dans un réfrigérateur standard apporterait une contribution significative à la lutte contre le COVID-19, a déclaré Moncef Slaoui, qui a aidé à diriger l’opération Warp Speed ​​pendant l’administration Trump et est maintenant conseiller du Administration de Biden.

« Du point de vue de la santé publique, si vous recevez un vaccin et dans une semaine ou deux après ce tir, vous êtes maintenant vacciné, et le vaccin peut être stable à la température du réfrigérateur, c’est tellement plus facile (que les vaccins actuels) », a-t-il déclaré. . « Regardez comme il est difficile de vacciner les gens. Si vous réduisez cela de 50%, c’est transformationnel. »

J&J a décidé de poursuivre son approche à dose unique à un moment où l’efficacité des autres vaccins n’était pas connue et la Food and Drug Administration des États-Unis a déclaré qu’elle approuverait tout vaccin sûr, fabriqué de manière appropriée et efficace à plus de 50%.

Découvrez comment fonctionne le vaccin COVID-19: Un voyage en réalité augmentée dans le corps

Maintenant, il est peu probable que le public se réjouisse d’un vaccin avec moins de 70% d’efficacité, a déclaré Slaoui, mais « tout ce qui se passe dans les années 70 ou 80 est très, très bien ».

La société pourrait fournir des injections de rappel plus tard, si nécessaire pour améliorer l’efficacité, a-t-il déclaré.

J&J a testé son vaccin chez 44 000 adultes aux États-Unis ainsi qu’au Mexique, en Afrique du Sud et dans plusieurs pays d’Amérique du Sud. Le procès a surreprésenté des personnes de plus de 60 ans et des membres des communautés minoritaires qui sont plus susceptibles de souffrir de cas graves ou mortels de COVID-19.

La moitié des participants ont reçu le vaccin actif et la moitié un placebo.

La société mène également un essai parallèle au Royaume-Uni pour tester deux doses de son vaccin pour voir si cela augmente son efficacité. Cet essai comprendra jusqu’à 30 000 volontaires de Belgique, de Colombie, de France, d’Allemagne, des Philippines, d’Afrique du Sud, d’Espagne, du Royaume-Uni et des États-Unis. Les résultats de cet essai ne seront pas disponibles avant quelques mois.

En raison de la nouveauté du virus qui cause le COVID-19, qui n’a attiré l’attention du monde qu’il y a un peu plus d’un an, les trois vaccins n’ont été étudiés que pour leur efficacité à court terme.

En règle générale, une deuxième dose d’un vaccin devrait augmenter son efficacité et la longévité de sa protection.

Le vaccin de J&J est basé sur une technologie différente de celle des deux autres vaccins autorisés.

J&J utilise un virus du rhume appelé adénovirus 26, qui a été génétiquement modifié afin qu’il ne puisse plus se répliquer chez l’homme et provoquer des maladies. Le virus modifié infecte les cellules humaines et délivre une protéine trouvée à l’extérieur du virus SARS-CoV-2 qui cause le COVID-19.

Bien qu’une deuxième dose soit censée augmenter l’efficacité, des doses répétées au-delà pourraient ne pas être efficaces, car le système immunitaire peut apprendre à reconnaître l’adénovirus et l’éliminer du corps avant de pouvoir fournir sa charge utile.

La plate-forme technologique AdVac® de la société a également été utilisée pour développer et fabriquer son vaccin approuvé contre Ebola et son vaccin candidat contre le Zika, le RSV et le VIH, qui sont encore en cours de développement. Jusqu’à présent, la technologie a été testée sur plus de 200 000 personnes dans le cadre d’essais cliniques, y compris ceux du COVID-19.

On estime que le vaccin COVID-19 reste stable pendant deux ans à -4 ° F et au moins trois mois à 35-36 ° F, de sorte qu’il pourrait être distribué relativement facilement par les canaux de distribution de vaccins standard.

L’administration Trump a acheté 200 millions de doses de chacun des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna – dont 100 millions de chacun sont dus à la fin du mois de mars et le solde d’ici l’été – et a dépensé près de 1,5 milliard de dollars pour aider J&J à développer son vaccin et à produire 100 millions de doses. .

On s’attend à ce que ces doses commencent à être disponibles dès que l’utilisation du vaccin sera autorisée, la quantité totale étant attendue cet été.

J&J a déclaré qu’il soumettrait rapidement son vaccin candidat à la FDA pour autorisation, qui devrait intervenir le mois prochain.

