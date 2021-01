Le vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson, dont l’UE prévoit d’acheter jusqu’à 400 millions de doses, est efficace à environ 66% dans l’essai mondial, a déclaré la société.

La société a déclaré que le vaccin, qui ne nécessite qu’un seul vaccin, était globalement efficace à 85% pour prévenir les maladies graves.

Il a également démontré une protection complète contre l’hospitalisation et la mort, a déclaré la société.

Les résultats d’efficacité du vaccin, qui a été développé chez J & J’s Janssen Pharmaceutical Companies, étaient basés sur 43 783 participants à l’essai.

La plupart des vaccins actuellement utilisés dans le monde nécessitent deux doses, généralement administrées à 4-6 semaines d’intervalle.

Mais les vaccins à dose unique sont nettement plus faciles à déployer auprès des populations, en particulier dans les territoires où il peut être difficile de retracer les personnes qui n’ont pas eu leur deuxième vaccin.

Il y avait 468 cas symptomatiques de COVID-19 parmi les participants à l’étude J&J.

Le tir utilise un virus du rhume comme un cheval de Troie pour transporter le gène de pointe dans le corps, où les cellules font des copies inoffensives de la protéine pour amorcer le système immunitaire au cas où le vrai virus surviendrait.

Le vaccin développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford fonctionne de la même façon, mais nécessite deux doses.

Les vaccins AstraZeneca et J&J peuvent être conservés dans un réfrigérateur ordinaire, ce qui les rend plus faciles à transporter et à utiliser dans les pays en développement.

Le type congelé fabriqué par Pfizer doit être conservé à des températures aussi basses que -70 ° C.

Il y avait une différence de protection selon le lieu: le jab était efficace à 72% aux États-Unis, contre 66% en Amérique latine et 57% en Afrique du Sud.

«Le jeu avec une seule dose valait certainement la peine», a déclaré le Dr Mathai Mammen, chef de la recherche mondiale pour l’unité pharmaceutique J & J’s Janssen, à l’Associated Press.

Cela est venu après que Novavax a déclaré que son vaccin s’était avéré efficace à 89,3% pour prévenir le coronavirus dans son essai au Royaume-Uni.