Le VAC du comté de Grundy continue de tendre la main aux anciens combattants avec l’hôpital Hines VA – Shaw Local

La Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de Grundy travaille depuis des années avec diverses organisations d’anciens combattants et d’autres partenaires communautaires pour impliquer et éduquer les anciens combattants de toutes les générations concernant leurs avantages pour anciens combattants. Ce travail se poursuit en collaboration avec le coordinateur de la sensibilisation Edward Hines et la Fondation communautaire du comté de Grundy à Gardner lors de notre événement de sensibilisation en août.

L’équipe de sensibilisation de Hines et le VAC du comté de Grundy avec le soutien de la Fondation communautaire du comté de Grundy seront disponibles pour répondre aux questions et fournir des informations sur une variété d’avantages pour les anciens combattants le lundi 15 août 2022 de 10 h à 14 h à la Fondation communautaire. Centre de ressources sud au 229 Liberty Street Gardner, IL.

Cet événement est gratuit et ouvert à tous les vétérans de la région, aucune inscription n’est requise.

Vous pouvez être admissible aux prestations de soins de santé VA si vous avez servi dans le service militaire, naval ou aérien actif et n’avez pas reçu de décharge déshonorante. Si vous vous êtes enrôlé après le 7 septembre 1980 ou êtes entré en service actif après le 16 octobre 1981, vous devez avoir servi 24 mois consécutifs ou la période complète pour laquelle vous avez été appelé au service actif. Il existe d’autres critères qui peuvent également vous rendre éligible aux soins de santé VA. Veuillez apporter une copie de votre DD214 et une pièce d’identité avec photo si vous souhaitez vous inscrire. Si vous n’avez pas de copie de votre DD 214, le VAC du comté de Grundy peut vous aider à en obtenir une.

À l’hôpital Edward Hines, Jr. VA, nos équipes de soins de santé sont profondément expérimentées et guidées par les besoins des vétérans, de leurs familles et des soignants. Situé à 12 miles à l’ouest du centre-ville de Chicago et dans six cliniques externes de la région, Hines VA offre des soins primaires, étendus et spécialisés aux patients vétérans de la région de Chicago. Nous sommes la plus grande VA de l’État de l’Illinois, où résident plus d’un million d’anciens combattants. L’hôpital traite plus de 44 000 anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale à travers les conflits en Irak et en Afghanistan.

«Le Grundy County VAC s’efforce chaque jour d’aider les anciens combattants avec une variété d’avantages qui leur sont disponibles auprès de sources fédérales, étatiques et locales. Les événements de sensibilisation dans le comté de Grundy aident à offrir des opportunités supplémentaires aux anciens combattants pour en savoir plus sur leurs avantages. a déclaré Ken Buck, surintendant du VAC du comté de Grundy.