Le V3 de Sirin est un Galaxy S21 à 2 650 $ axé sur la sécurité

Sirin Labs, une entreprise de cybersécurité mobile qui a lancé Finney – un smartphone blockchain avec un portefeuille crypto à stockage à froid intégré en 2018 – a annoncé un nouveau smartphone, baptisé Sirin V3.

Le Sirin V3 est un Samsung Galaxy S21 avec un accent supplémentaire sur la sécurité de l’information, avec la plate-forme de sécurité basée sur Samsung Knox.





Samsung Galaxy S21

Le V3 est livré avec ce que Sirin appelle une solution à double personne ayant deux espaces distincts entre lesquels vous pouvez basculer facilement – un mode personnel qui offre « une autonomie complète à l’utilisateur et une sécurité de base solide », et un mode Espace de travail confidentiel « conserve les données utilisateur et les communications professionnelles à l’abri des mauvais acteurs ».

Le mode Personnel permet aux utilisateurs d’installer des applications uniquement à partir du Play Store tout en offrant une protection contre les injections de virus, tandis que le mode Espace de travail interdit l’installation d’applications (vous ne pouvez pas non plus prendre de captures d’écran) mais en contient quelques-unes.

Le mode Work Space offre également des appels et une messagerie chiffrés de niveau militaire, une sécurité renforcée sur les plates-formes commerciales courantes et des applications et données commerciales chiffrées de bout en bout.







Mode personnel • Mode espace de travail

Le Sirin V3 est proposé dans une configuration unique de 8 Go/128 Go et, comme le S21 ordinaire, il est livré avec le Snapdragon 888 aux États-Unis, tandis que les unités mondiales reçoivent une puce Exynos 2100. Vous obtenez également une licence de suite de sécurité Samsung Knox de trois ans avec le téléphone.

Le Sirin V3 est au prix de 2 650 $ et peut être acheté auprès du boutique en ligne de l’entreprise.

