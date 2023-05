Le V15 Detect Submarine est le premier aspirateur humide de Dyson

Dyson a annoncé une série de nouveaux appareils de nettoyage. Aux côtés du Gen5detect – son aspirateur sans fil le plus puissant à ce jour – se trouve le 360 ​​Vis Nav, son tout nouvel aspirateur robot ; et il y a le Dyson Purifier Big+Quiet, son purificateur d’air ultra-silencieux ; de plus, il y a le V15 Detect Submarine, que nous examinons dans cet article.

Qu’est-ce que le sous-marin V15 Detect ?

Le V15 Detect Submarine est le premier aspirateur sans fil sec et humide de Dyson. Il s’agit essentiellement de l’aspirateur sans fil V15 Detect avec une toute nouvelle tête de rouleau humide supplémentaire.

Quand le sous-marin sera-t-il disponible à l’achat ?

À ce stade, nous n’avons pas de date de lancement exacte pour la sortie du sous-marin. Tout ce que nous savons, c’est qu’il sera disponible à l’achat plus tard en 2023. Dans un premier temps au moins, vous pourrez l’acheter auprès de Dyson en ligne et dans les magasins Dyson Demo.

Combien coûtera le sous-marin ?

Dyson n’a pas encore publié de prix pour le V15 Detect Submarine, mais étant donné que le même aspirateur sans la tête de rouleau humide est actuellement disponible pour environ 750 $/ 630 £, nous nous attendons à ce que cela coûte au moins 150 $/ 150 £ de plus.

Quelles sont les caractéristiques du sous-marin ?

La principale nouveauté du Submarine est sa tête de rouleau humide. Maintenant, comme il s’agit de la technologie Dyson — et comme le slogan de la marque pourrait tout aussi bien être » Jamais sciemment sous-conçu » — vous vous attendez probablement à un peu plus qu’une raclette sur un bâton. Et vous auriez raison.

Les ingénieurs à l’origine de sa création ont conçu « un système d’hydratation en huit points » pour s’assurer que votre sol est nettoyé uniformément sans jamais être trempé.

Dyson

Cela signifie que l’eau passera à travers une chambre sous pression et chaque minute, huit jets régulièrement espacés libéreront précisément 18 ml d’eau dans le rouleau en microfibre. Grâce à sa conception et au fait que la tête de nettoyage est motorisée, vous n’aurez pas besoin d’ajouter de détergent. De l’eau claire suffira pour enlever les taches et obtenir un bon nettoyage.

Il y a deux réservoirs d’eau. Le réservoir d’eau propre contient 300 ml d’eau, ce qui, selon Dyson, sera suffisant pour nettoyer un sol de 110 m2 – c’est bien plus qu’une cuisine ou une salle de bain moyenne. Ce serait probablement suffisant pour un étage entier dans la plupart des maisons, si vous n’aviez qu’un sol dur.

L’eau sale est évacuée du rouleau dans un réservoir d’eaux usées séparé de 360 ​​ml. La tête du rouleau humide a été conçue pour nettoyer jusqu’aux bords et la baguette peut se rapprocher du sol pour nettoyer les endroits impairs.

Dyson

Mais cela ne couvre que la partie sous-marine du V15 Detect Submarine. Il est également livré avec toutes les fonctionnalités et tous les accessoires qui ont fait du V15 Detect un tel bond en avant par rapport aux modèles sans fil précédents.

Il y a la tête de nettoyage Optic Fluffy, qui est une tête laser verte qui illumine la poussière et les cheveux. Si vous avez déjà utilisé un aspirateur avec phares, c’est très similaire, mais encore plus efficace. En fait, nous avons constaté que le moyen le plus efficace d’aspirer avec un est d’éteindre vos plafonniers et de vous balader dans l’obscurité.

Il est également équipé d’un écran couleur qui affiche non seulement la durée de vie restante de la batterie dans chaque mode, mais également – en conjonction avec un capteur piézo – affiche le nombre et la taille des particules de poussière aspirées.

Il est également livré avec quelques accessoires astucieux, y compris l’excellent outil Hair Screw, un accessoire en forme de cône qui enroule les cheveux dans la poubelle, pour vous éviter d’avoir à le tirer ou à le couper du rouleau.

Jim Martin / Fonderie

Nous examinerons le sous-marin V15 Detect dès que nous en aurons l’occasion, mais en attendant, lisez notre examen du V15 Detect standard pour voir si nous le recommandons.