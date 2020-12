Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter Front Page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Le « V-Day » commence alors que le programme de vaccination commence au Royaume-Uni

Le « V-Day » du NHS marque un « tournant décisif » dans la bataille contre Covid-19, a déclaré le chef du service de santé, la Grande-Bretagne devenant le premier pays à lancer un programme national de vaccination. La grand-mère Margaret Keenan, 90 ans, est devenue la première patiente au monde à recevoir le vaccin Pfizer Covid-19 ce matin, car les personnes âgées de plus de 80 ans, les travailleurs à domicile et le personnel de première ligne du NHS sont les premiers visés. Le Dr Hari Shukla sera parmi les premiers du pays à recevoir un vaccin. Découvrez comment le père de quatre enfants et grand-père de neuf ans, âgé de 87 ans, qui a consacré la majeure partie de sa vie à la promotion des relations raciales, marquera l’histoire aujourd’hui. Restez à jour avec notre blog en direct sur ce que Matt Hancock a surnommé « V-Day ».

Johnson se rend à Bruxelles pour des discussions de dernière minute sur le Brexit

Boris Johnson se rendra à Bruxelles pour des pourparlers de dernière minute pour tenter personnellement de sauver un accord sur le Brexit après que les négociateurs n’aient pas réussi à faire de « progrès tangibles » lundi. Le Premier ministre rencontrera Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, pour un sommet qui pourrait définir non seulement son mandat, mais aussi la place de la Grande-Bretagne dans le monde pour les décennies à venir. Les hauts députés conservateurs ont indiqué qu’ils pourraient accepter le maintien des normes européennes actuelles comme le prix d’un accord commercial, comme un ministre a déclaré que la question restait la partie « la plus difficile » des négociations. Pourtant, des sources dans l’UE ont accusé la Grande-Bretagne d’avoir sombré dans le désarroi des pourparlers de fin de soirée avec une « demande de dernière minute » sur les bateaux de pêche.

Après une mise à jour des Communes sur les discussions d’hier, Michael Deacon esquisse comment les députés de l’opposition semblaient essayer les lignes d’attaque qu’ils utiliseront si le redoutable Brexit sans accord se concrétise. Harry Yorke et Camilla Tominey débattre pour savoir si un accord sur le Brexit sera le moment de Maastricht du Premier ministre ou un triomphe de type rabais Thatcher. Mat trouve un lien entre les négociations tendues et les achats de Noël.

Histoire de survie « remarquable » de la victime d’une attaque de requin

Un Australien a nagé jusqu’à la rive et a marché 300 mètres pour obtenir de l’aide après avoir subi des blessures « extraordinaires » lors d’une attaque de requin, dans une histoire de survie que les ambulanciers paramédicaux ont qualifiée de « remarquable ». L’homme de 29 ans a été gravement mordu par le requin alors qu’il surfait à D’Estrees Bay au large de Kangaroo Island, en Australie du Sud. L’ambulancier paramédical Michael Rushby a déclaré que le surfeur avait des lacérations « sérieuses » sur le dos, le dos et la jambe « compatibles avec une assez grosse morsure de requin ». Giovanni Torre a l’histoire.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Voiture électrique | Des plaques d’immatriculation vertes sont lancées aujourd’hui – mais il n’existe actuellement aucun système qui les utilise pour exonérer les automobilistes des frais. Lisez pourquoi l’initiative a été qualifiée de «greenwashing».

Partout dans le monde: vœu de rendre les œuvres d’art volées par les nazis