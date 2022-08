Le US Forest Service rend hommage à l’histoire des travailleurs de Joliet Arsenal – Shaw Local

Cet été, les employés et les bénévoles du US Forest Service ont organisé un programme public pour honorer l’histoire des travailleurs qui « ont servi sur le front intérieur » pendant la Seconde Guerre mondiale à l’arsenal de Joliet. L’arsenal était actif là où se trouve aujourd’hui Midewin National Tallgras Prairie.

Par incréments, des terres où des tonnes de TNT, des détonateurs et une gamme de munitions différentes ont été fabriquées il y a des années sont transférées de l’armée américaine au service forestier du département américain de l’agriculture. Jusqu’à présent, 18 500 acres de terres ont été transférées, selon un communiqué de presse du service forestier de l’USDA. En 1996, la loi sur la conservation des terres de l’Illinois exigeait que les bâtiments de l’arsenal, y compris certains des centaines de bunkers où les munitions étaient stockées, soient dégagés du terrain afin que de l’espace puisse à nouveau être dégagé pour la culture des plantes des prairies à herbes hautes.

Avec certaines racines dépassant 11 pieds de profondeur dans le sol, formant un réseau actif et avide de carbone, les plantes des prairies sont essentielles à la santé de l’environnement. Autrefois, les plantes des prairies couvraient l’Illinois. Il y avait tellement de prairies que l’Illinois est devenu connu sous le nom de “l’État des prairies”. Aujourd’hui, il reste moins d’un dixième de un pour cent des prairies. À Midewin, les employés et bénévoles de l’USDA FS travaillent avec plus de 275 espèces différentes de plantes des prairies pour tenter de restaurer la prairie.

L’ancien ouvrier de Joliet Arsenal, Elmo Ray Younger, un vétéran de l’armée américaine de la Seconde Guerre mondiale, a pris la parole lors de l’émission. Il a joué un rôle déterminant dans la collecte de fonds pour couvrir les coûts de la statue et de son installation. Elmo a eu 100 ans le 18 février. Il a remercié tout le monde d’être là et de se soucier si gracieusement de l’importante histoire de la terre.