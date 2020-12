Le Collège électoral a confirmé de manière décisive Joe Biden en tant que prochain président des États-Unis, ratifiant sa victoire de novembre dans une répudiation officielle État par État du refus du président Donald Trump de reconnaître sa défaite.

Les électeurs présidentiels ont donné à Biden une solide majorité de 306 voix électorales contre les 232 à 36 voix de Trump sur les 270 nécessaires pour gagner.

C’est la même marge dont Trump s’est vanté était un glissement de terrain lorsqu’il a remporté la Maison Blanche il y a quatre ans.

Une sécurité accrue était en place dans certains États lundi alors que les électeurs se réunissaient pour voter sur papier, avec masques, éloignement social et autres précautions en cas de pandémie à l’ordre du jour. Les résultats seront envoyés à Washington et compilés lors d’une session conjointe du Congrès le 6 janvier, présidée par le vice-président Mike Pence.

Malgré toutes les allégations de fraude non étayées de Trump, il y a eu peu de suspens et aucun changement, car chacun des votes électoraux attribués à Biden et au président lors du vote populaire du mois dernier est allé officiellement à chaque homme. Le jour du scrutin, le démocrate a dépassé le républicain sortant par plus de 7 millions dans le vote populaire national.

Les 55 votes électoraux de la Californie ont placé Biden au sommet. Le Vermont, avec 3 voix, a été le premier État à faire rapport. Hawaï, avec 4 voix, était le dernier.

« Une fois de plus en Amérique, l’état de droit, notre Constitution et la volonté du peuple ont prévalu. Notre démocratie – poussée, testée, menacée – s’est avérée résiliente, vraie et forte », a déclaré Biden dans un discours prononcé en soirée dont il a souligné la taille de sa victoire et le record de 81 millions de personnes qui ont voté pour lui.

Il a renouvelé sa promesse électorale d’être le président de tous les Américains, qu’ils aient voté pour lui ou non, et a déclaré que le pays avait un travail acharné à faire sur le virus et l’économie.

Mais il n’y a eu aucune concession de la part de la Maison Blanche, où Trump a continué à faire des allégations de fraude non étayées.

Trump est resté dans le bureau ovale longtemps après le coucher du soleil à Washington, appelant alliés et collègues républicains tout en gardant une trace du décompte du collège électoral en cours, selon la Maison Blanche et les assistants de campagne. Le président s’est fréquemment esquivé dans la salle à manger privée du bureau ovale pour regarder à la télévision, se plaignant que les réseaux câblés la traitaient comme une mini-soirée électorale tout en ne donnant pas de temps d’antenne à ses défis.

Le président était devenu de plus en plus déçu de la taille des rassemblements «Stop the Steal» à travers le pays ainsi que des efforts pour que le GOP déploie ses propres listes d’électeurs dans les États. Un souhait présidentiel d’une défense féroce de l’administration a conduit à des apparitions à la télévision tôt lundi par Stephen Miller, l’un de ses avocats les plus féroces, pour essayer de minimiser l’importance du vote du collège électoral et suggérer que les contestations juridiques de Trump se poursuivraient jusqu’au jour de l’inauguration. le 20 janvier.

Tard dans la journée, il s’est rendu sur Twitter pour annoncer que le procureur général William Barr quittait l’administration avant Noël. Le départ de Barr intervient au milieu de tensions persistantes sur les allégations de fraude non étayées de Trump, en particulier après la déclaration de Barr ce mois-ci à l’Associated Press selon laquelle les résultats des élections n’ont été affectés par aucune fraude.

Dans une interview de Fox News enregistrée ce week-end, Trump a déclaré: «Je m’inquiète du fait que le pays ait un président illégitime, c’est ce qui me préoccupe. Un président qui a perdu et perdu beaucoup. »

Lundi, en Arizona, en Géorgie, au Michigan, au Nevada, en Pennsylvanie et au Wisconsin – les six États du champ de bataille que Biden a remporté et que Trump a contesté – les électeurs ont donné leurs votes à Biden et à la vice-présidente élue Kamala Harris dans le cadre d’une procédure discrète. Les électeurs du Nevada se sont rencontrés via Zoom en raison de la pandémie de coronavirus.

Les efforts de Trump pour saper les résultats des élections ont également suscité des inquiétudes quant à la sécurité des électeurs, pratiquement inouïes les années précédentes. Dans le Michigan, les législateurs des deux parties ont déclaré avoir reçu des menaces et les bureaux législatifs ont été fermés pour menaces de violence. Biden a remporté l’État par 154000 voix, soit 2,8 points de pourcentage, sur Trump.

La police de l’État de Géorgie était en force au Capitole de l’État d’Atlanta avant la rencontre des électeurs démocrates promis à Biden. Aucun manifestant n’a été vu.

Même avec la confirmation par le collège électoral de la victoire de Biden, certains républicains ont continué à refuser de reconnaître cette réalité. Pourtant, leur opposition à Biden n’a eu aucun effet pratique sur le processus électoral, le démocrate devant prêter serment le mois prochain.

Les républicains qui auraient été des électeurs de Trump se sont rencontrés de toute façon dans une poignée d’États gagnés par Biden. Les républicains de Pennsylvanie ont déclaré qu’ils avaient émis un «vote procédural» pour Trump et Pence dans les tribunaux judiciaires qui ont rejeté à plusieurs reprises les contestations de la victoire de Biden devaient en quelque sorte toujours déterminer que Trump avait gagné.

En Caroline du Nord, dans l’Utah et dans d’autres États du pays où Trump a gagné, ses électeurs se sont avérés dûment voter à sa place. Les électeurs de Caroline du Nord ont fait vérifier leur température avant d’être autorisés à entrer dans le Capitole pour voter. Le procureur général de l’Utah, Sean Reyes, s’est retiré en tant qu’électeur de Trump et était en quarantaine parce qu’il avait été exposé à une personne atteinte du COVID-19.

L’ancien président Bill Clinton et l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, que Trump a vaincue il y a quatre ans, figuraient parmi les 29 électeurs de New York pour Biden et Harris.

Dans le New Hampshire, avant que les quatre électeurs de l’État ne votent pour Biden à la State House de Concord, Brayden Harrington, 13 ans, a dirigé le groupe dans le serment d’allégeance. Il avait prononcé un discours émouvant à la Convention nationale démocrate en août sur la lutte contre le bégaiement qu’il partage avec Biden.

Après des semaines de contestations judiciaires républicaines qui ont été facilement rejetées par les juges, Trump et ses alliés républicains ont tenté de persuader la Cour suprême la semaine dernière d’annuler 62 votes électoraux pour Biden dans quatre États, ce qui aurait pu jeter le doute sur le résultat.

Les juges ont rejeté l’effort vendredi.

Le collège électoral est le fruit d’un compromis lors de la rédaction de la Constitution entre ceux qui étaient favorables à l’élection du président par vote populaire et ceux qui se sont opposés à donner au peuple le pouvoir de choisir directement son chef.

Chaque État obtient un nombre d’électeurs égal à son nombre total de sièges au Congrès: deux sénateurs plus le nombre de membres de l’État à la Chambre des représentants. Washington, DC, a trois voix, en vertu d’un amendement constitutionnel qui a été ratifié en 1961. À l’exception du Maine et du Nebraska, les États attribuent tous leurs votes au collège électoral au vainqueur du vote populaire dans leur État.

Le marché conclu par les fondateurs du pays a produit cinq élections au cours desquelles le président n’a pas remporté le vote populaire. Trump était l’exemple le plus récent en 2016.