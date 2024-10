Le US Copyright Office rejette l’exemption DMCA pour soutenir la préservation des jeux

Le Bureau américain du droit d’auteur n’étendra pas une exemption aux règles DMCA qui permettrait la préservation des jeux vidéo dans les bibliothèques et les archives.

Depuis 2021, le Fondation pour l’histoire du jeu vidéo (VGHF) a travaillé avec le Software Preservation Network (SPN) pour trouver un moyen permettant aux bibliothèques et aux archives de partager à distance l’accès numérique aux jeux épuisés, qui sont actuellement interdits par l’article 1201 du DMCA. Dans son propre communiqué, le VGHF s’est dit « déçu » par la décision de l’Office.

La préservation des jeux est un problème de longue date dans l’industrie, tant en en dehors des États-Uniset le VGHF a déjà fait des mouvements à « préservercélébrer et enseigner l’histoire du jeu vidéo. » L’année dernière, la Fondation a publié une étude disant 87 pour cent des jeux diffusés avant 2010 dans le pays étaient pratiquement inaccessibles.

À la page 191 du Recommandation des registresle Bureau a cité des commentaires de l’Entertainment Software Association (ESA) qui affirmaient que les partisans de la préservation comme le VGHF « [did] ne propose pas d’exigence claire pour savoir qui sont les utilisateurs ou pourquoi ils souhaitent accéder à un jeu. » De même, il suggérait que ce manque d’exigences signifiait que les supporters voulaient « se réserver une discrétion presque totale sur la manière dont ils fourniraient l’accès pour préserver[d] jeux. »

L’ESA et la préservation du gibier

L’ESA a à plusieurs reprises repoussé contre les efforts de préservation du gibier, et a continué à le faire ici. Dans son argumentaire, l’organisation affirme qu’il existe toujours un « marché substantiel » pour les jeux classiques, y compris les marchés secondaires. « Permettre un accès à distance généralisé aux jeux préservés avec une supervision minimale présenterait un risque sérieux pour un marché important », écrit-il.

Des commentaires comme ceux-là font écho à la position de l’organisation en 2023 : la préservation est une question qui doit être traitée par les éditeurs et leurs affiliés, et non par les historiens ou les archivistes d’aucune sorte.

En fin de compte, le Register s’est rangé du côté de l’ESA, affirmant que le VGHF « n’a pas réussi à démontrer que la reproduction d’œuvres pour permettre une utilisation multiple et simultanée dans la classe des programmes informatiques est susceptible d’être équitable ». Des critiques supplémentaires ont été formulées concernant la position d’émulation du VGHF, qui a été jugée « incohérente et incomplète et les technologies ne sont pas abordées dans le texte d’exemption ».

En réponse à la position du Bureau, le VGHF a déclaré que « ce n’était pas fini de se battre ici. Nous poursuivrons notre plaidoyer en faveur d’un meilleur accès et d’avantages juridiques pour la préservation des jeux vidéo et travaillerons avec les membres de l’industrie du jeu pour accroître la sensibilisation interne à ces questions ».

« Nous encourageons les acteurs de l’industrie du jeu qui sont déçus par la décision du Copyright Office à demander à leurs dirigeants de faire pression pour un plus grand soutien au travail des bibliothèques et des archives au sein de leurs groupes industriels », conclut-il.