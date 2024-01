Le ultra-puissant OnePlus 12 est ENFIN disponible en précommande aux États-Unis avec des offres de lancement incroyables en remorque

Dévoilé officiellement début décembre (de l’année dernière) en Chine, le prochain grand projet OnePlus est enfin prêt à conquérir le monde entier. Cela inclut évidemment les États-Unis, où l’état de l’art OnePlus 12 est en précommande dès maintenant au prix recommandé de 799,99 $ avant le début des expéditions à l’échelle nationale prévue pour le 6 février.

Ce sont essentiellement les seules questions régionales qui sont restées sans réponse avant le grand événement de lancement mondial d’aujourd’hui, mais si vous avez raté l’annonce du mois dernier et la campagne de création de buzz axée sur les États-Unis, l’Europe et l’Inde menée par OnePlus lui-même, laissez-nous récapitulez rapidement ce qu’est ce mauvais garçon.

Un super produit phare Android mur à mur disponible à une fraction du prix du Galaxy S24 Ultra

Est-il juste de comparer les OnePlus 12 avec probablement le meilleur téléphone Android que l’on puisse acheter au (début) 2024 ? Eh bien pourquoi pas? Certes, le Galaxy S24 Ultra est livré avec un stylet intégré, contrairement à ce « nouveau » challenger….

Mais à part cela, il est assez évident que OnePlus considère son dernier et meilleur combiné ultra haut de gamme comme un rival de premier plan pour tous les meilleurs téléphones du monde dans presque tous les départements.

Sur le plan des capacités de la caméra, par exemple, le OnePlus 12 ne dispose pas d’un super capteur de 200 mégapixels, compensant largement ce “défaut” avec un téléobjectif périscope de 64 MP et un jeu de tir ultra grand angle de 48 MP soutenant une caméra principale de 50 MP qui est clairement impressionnante en soi malgré la tenue un désavantage apparent important par rapport à la concurrence.

Il est intéressant de noter que ce système de caméra Hasselblad de 4e génération n’est pas mentionné dans un petit tableau soigné et amusant sur le site officiel OnePlus où le dernier produit phare de la société est opposé à un « S24 Ultra d’un concurrent », à un « S24 Plus d’un concurrent » et à un « 8 Pro d’un concurrent » dans quelques départements clés.

Comme souligné ici (et déjà souligné dans nos propres comparaisons directes détaillées), le OnePlus 12 contient une batterie remarquablement grande de 5 400 mAh avec un support de charge filaire inhabituellement rapide de 80 W et sans fil de 50 W, ainsi qu’un système de pointe Muflier 8 génération 3 processeur.

Le 6,82 pouces OnePlus 12 est également non seulement plus grand que la concurrence, mais également plus lumineux, allant jusqu’à 4 500 nits tout en prenant en charge la même technologie de taux de rafraîchissement de 120 Hz que pratiquement tous les autres appareils dans ou autour de sa gamme de prix.

Alors faut-il précommander le OnePlus 12 ?

Bien que nous ne puissions évidemment pas répondre à cette question par vous-mêmes, car cela dépend grandement de vos préférences personnelles et… de votre fidélité à une marque ou à une autre, il est vivement conseillé d’envisager au moins un achat à 799,99 $ dès maintenant.

Cela peut vous permettre d’acheter une configuration d’entrée de gamme avec 256 Go d’espace de stockage interne et 12 Go de RAM… ou 4 Go de mémoire supplémentaires et deux fois l’espace de stockage numérique local pour une durée limitée. C’est vrai, OnePlus s’inspire du playbook de Samsung pour ce lancement très attendu (et attendu depuis longtemps), offrant une mise à niveau de mémoire gratuite dès le départ, sans aucune condition ni aucun obstacle à franchir.

Mieux encore, vous pouvez obtenir une remise supplémentaire de 100 $ sous la forme d’un crédit d’échange instantané garanti avec « n’importe quel » appareil dans « n’importe quelle condition ». Cela signifie que vous pouvez vous débarrasser d’un vieux téléphone à clapet cassé, par exemple, et payer seulement 699,99 $ pour un téléphone haut de gamme. OnePlus 12 avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, ce qui est tout simplement une promotion de lancement exceptionnelle.