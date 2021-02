VLADIMIR Poutine préfère voir son pays se noyer dans le sang que jamais renoncer à son pouvoir de prise de fer, a sombrement averti un transfuge russe.

Poutine fait face à une tempête de manifestations alors qu’il emprisonnait son ennemi numéro un Alexei Navalny à son retour en Russie – qui est intervenu après que la figure de proue de l’opposition a été empoisonnée avec Novichok dans un assassinat présumé bâclé.

Navalny’s a été condamné à une peine de deux ans et demi de prison après avoir révélé des détails sur le style de vie extraordinaire de Poutine – y compris un palais d’un milliard de livres sterling sur la mer Noire et une « caisse noire » qu’il utilise pour payer ses maîtresses et aimer ses enfants.

Des manifestations de masse ont envahi les rues – pour être écrasées par les flics anti-émeute de Poutine, des milliers de personnes arrêtées alors que le régime interdisait les manifestations.

Alex Konanykhin, un transfuge qui a obtenu l’asile aux États-Unis après l’effondrement de l’Union soviétique, a toutefois déclaré au Sun Online qu’il s’attendait à ce que Vlad n’ira nulle part de si tôt.

L’homme d’affaires a déclaré que l’emprise impitoyable actuelle de Poutine sur le pouvoir « ne pouvait pas être plus forte » – malgré les manifestations de Navalny qui balaient la Russie.

« Poutine va noyer le pays de sang si besoin est », a déclaré M. Konanykhin au Sun Online.

« Un tel régime ne peut pas être supprimé par des élections, il n’a pas d’opposition parlementaire, il n’a pas de médias [against him], et chaque type d’opposition organisée est effacé. «

« Il faudrait l’enlever par la force – et il n’y a pas de telle force, au niveau national ou international. »

M. Konanykhin, qui a fui la Russie en 1992 et a été poursuivi par l’État, a déclaré qu’il pensait que seul un conflit au sein de la classe dirigeante pouvait actuellement renverser l’ancien officier du KGB Poutine – et il n’y a aucun signe que cela se produise bientôt.

Il a déclaré à The Sun Online: « J’adorerais me tromper, j’espère vraiment que dans un an je serai capable de dire ‘Jésus, à quel point j’ai eu tort dans cette interview’ – mais il y a 29 ans, j’ai vu ce qui s’est passé maintenant.

« Je n’ai vu aucun scénario dans lequel le KGB ne reprendrait pas le pouvoir et le conserverait dans un avenir prévisible – alors j’ai pris la décision de quitter le pays à ce moment-là. »

Ce n’est pas un régime idéologique, c’est une kleptocratie – ils sont là pour voler et voler le plus Alex Konanykhin

Poutine a consolidé son pouvoir au cours des dernières années – avec des changements radicaux à la constitution pour se permettre de rester en fonction au moins jusqu’en 2036.

Il a été affirmé que Poutine craignait d’être « tué comme Kadhafi » dans une révolution alors qu’il tentait de garantir son règne à vie.

Navalny a été arrêté après son retour d’Allemagne, où il se remettait d’avoir été empoisonné par l’agent neurotoxique mortel – le même que celui utilisé dans l’attaque contre Sergei et Yulia Skripal à Salisbury.

Et il a été ramené au tribunal aujourd’hui pour avoir diffamé un ancien combattant après avoir critiqué une vidéo de propagande mettant en vedette un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale.

Poutine – qui a maintenu une emprise de fer sur la Russie depuis 1999 – est considéré comme l’un des hommes les plus riches du monde avec une sombre fortune estimée à 160 milliards de livres sterling.

M. Konanykhin, qui a écrit le livre Défi à propos de sa fuite de Russie, ne pense pas que ces révélations aient choqué ou surpris le peuple russe au sens large en disant qu’il s’attend à ce qu’un « tsar vive comme un tsar ».

« C’est un peu attendu en Russie. Ce n’est pas surprenant qu’il ait un palais, où vivrait-il? Dans un appartement comme Angela Merkel? », At-il dit.

Malgré la corruption, la répression et les campagnes de meurtre et de vol, M. Konanykhin a déclaré que Poutine avait réussi à donner à une grande partie de la population un sentiment de « stabilité » et de « fierté impériale ».

Il a ajouté: « Ils craignent aussi tant qu’ils trouvent Poutine, celui qui vient ensuite pourrait être le pire. »

POIGNE DE FER

Le transfuge a expliqué que la clé de l’emprise de Poutine sur le pouvoir est aussi la loyauté inébranlable qu’il reçoit de l’armée russe et de l’élite russe.

« Ce n’est pas un régime idéologique, c’est une kleptocratie – ils sont là pour voler et voler le plus », a-t-il dit.

Poutine s’entoure également d’alliés basés sur une « loyauté aveugle » – ce qui conduit à « beaucoup d’idiots » dans le système et donc à des assassinats bâclés tels que la tentative de meurtre de Navalny et l’attaque de Novichok à Salisbury.

Cependant, il a ajouté: « Mais tout idiot avec une mitraillette peut ruiner votre après-midi. »

L’évasion d’Alex Konanykhin de Russie ALEX Konanykhin a fui la Russie en 1992 et a obtenu l’asile aux États-Unis après l’effondrement de l’Union soviétique. L’entrepreneur avait créé 100 entreprises différentes en Russie et avait une valeur nette estimée à 300 millions de dollars à l’âge de 25 ans. Il est considéré comme l’un des premiers millionnaires russes après la chute du rideau de fer. L’un des chefs de file du pays nouvellement ouvert, il a même rencontré le président américain George HW Bush en 1991 lors d’une visite conjointe avec le dirigeant russe Boris Eltsine. Cependant, il a ensuite été kidnappé en 1992 lors d’une visite à Budapest et tous ses actifs commerciaux ont été saisis en Russie. Konanykhin a réussi à s’échapper et a utilisé des passeports qu’il avait cachés pour fuir à New York. Il a déclaré au Sun Online qu’il avait toujours craint que les restes du KGB soviétique – dont Poutine est un ancien élève – tentent de reprendre le pouvoir en Russie et avait mis en garde contre une « mafiocratie » imminente. La Russie a tenté de faire pression sur les États-Unis pour qu’ils le livrent pour des accusations de corruption qui ont ensuite été abandonnées. Traqué par l’État russe, Konanykhin a obtenu l’asile aux États-Unis en 1997 et s’est lancé dans une nouvelle vie – mais l’ombre du Kremlin a continué de planer sur lui. Il a ensuite reconstruit un empire commercial et créé des entreprises de plusieurs millions de dollars telles que TransparentBusiness aux États-Unis.

M. Konanykhin a décrit les actions de Navalny en rentrant en Russie pour y être emprisonné comme étant « à la manière de Jésus » – disant qu’il s’était scarifié pour les « péchés » du peuple russe.

Il a cependant déclaré qu’il faudrait un « miracle » pour que Navalny sorte de prison vivant.

« J’espère vraiment qu’il sera réuni avec sa famille et sa femme. Mais la partie logique de mon cerveau ne voit aucun scénario sous lequel cela peut être », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’il espérait qu’un jour le régime pourrait tomber – soulignant que tous ces actes d’opposition reviendraient mordre Poutine, tout comme l’Union soviétique.

« [The Soviet Union] s’est effondré si vite – c’était choquant pour tout le monde dans le pays », a déclaré M. Konanykhin au Sun Online.

«Si quelqu’un en 1987 me disait que dans quelques années, cela imploserait, je trouverais cela très difficile à croire»,

Il s’attend à ce que Poutine – qu’il ne croit pas être intrinsèquement « assoiffé de sang » – essaiera d’utiliser la « petite force » nécessaire pour tout garder sous contrôle afin de garantir son pouvoir et sa richesse.

Le transfuge ne s’attend pas non plus à grand chose à changer puisque Joe Biden a succédé à la présidence des États-Unis, affirmant qu’il pensait que Washington aimait essayer de protéger le statu quo international.

Cela survient alors que l’épouse de Navalny, Yulia Navalnaya, a fui la Russie pour l’Allemagne sur un vol à destination de Francfort depuis Domodedovo de Moscou.

Le départ soudain de Yulia de Russie intervient après que le tribunal de Moscou a accordé une demande des enquêteurs pour l’arrestation de Leonid Volkov, l’un des alliés les plus proches de Navalny, a rapporté l’agence de presse Interfax.

Volkov, qui supervise le siège régional de Navalny, a mis en colère les autorités en organisant des manifestations anti-Kremlin depuis sa base en Lituanie, exigeant la libération de Navalny.

Le nombre de Russes qui s’attendent à ce qu’il y ait de nouvelles manifestations a grimpé à son plus haut depuis 1998, a déclaré le sondeur indépendant Levada, et la dissidence sur la situation économique du pays est également à son plus haut depuis deux décennies.