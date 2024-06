le tyran derrière la Texas Renaissance Fair

Une saga réelle de Willy Wonka qui vire parfois à Le Roi Lear-en passant-Game of Thrones territoire, Ren Faire est un autre d’une longue lignée de docu-séries sur des sous-cultures extrêmement étranges et leurs habitants excentriques, féroces et autodestructeurs. Dans ce cas, ce milieu est le Texas Renaissance Festival, le plus grand événement de ce type du pays, qui a lieu chaque octobre et novembre à Todd Mission, au Texas.

Comme l’explique le documentaire en trois parties du réalisateur Lance Oppenheim, le parc à thème et la ville environnante ont été créés par George Coulam, connu dans tout son fief sous le nom de King George. Tyran de 86 ans qui règne d’une main de fer, ne souffre personne à la légère et est à la recherche d’un successeur – ainsi que d’une épouse beaucoup plus jeune qui ne possède aucune amélioration en silicium – le roi George est aussi unique et fantastique que le monde qu’il a construit, et il s’avère être l’axe fascinant (et finalement détestable) autour duquel tourne ce conte coloré.

Ren Faire (2 juin, sur HBO) se déroule au cours des saisons 2021 et 2022 du Texas Renaissance Festival, avec le vieux roi George supervisant son opération massive depuis sa maison absurdement dorée à la décoration rococo. Bien qu’il ait été marié une fois, le roi George vit seul et est également seul. Ainsi, lorsqu’il n’est pas un imbécile dominateur lors des réunions avec ses subordonnés, qui l’attendent pieds et poings liés et semblent vivre dans la peur perpétuelle de sa colère inconstante, il demande à son assistant de gérer ses multiples comptes de sites de rencontres. Ceux-ci incluent un pour les femmes à la recherche de Sugar Daddies, et lors du premier des deux dîners Olive Garden représentés dans la série, il salue son rendez-vous de 25 ans en lui demandant immédiatement : « Est-ce que ce sont vos seins naturels ? Il s’avère que c’est le cas, ce qui signifie que leur repas continue. En revanche, l’aveu d’un rendez-vous ultérieur selon lequel elle a subi une chirurgie esthétique met un terme immédiat à leur rencontre, le roi George annonçant sans détour: « OK, nous avons terminé. »

Le roi George explique qu’il veut enfin trouver l’amour et s’installer dans une vie normale remplie de relations sexuelles abondantes, puisque son objectif est de mourir avec une érection (quelque chose qu’il prétend être réalisable avec du Viagra, du Cialis et des injections hebdomadaires de testostérone). Compte tenu de cette fixation sur son phallus, il n’est pas surprenant que le roi George se considère comme le coq de la marche, et malgré son âge et son aveu d’avoir commis quelques graves erreurs au fil des ans, il assume son statut de monarque irréprochable dont la parole et les souhaits sont la loi. Initialement inspiré par son emploi dans une foire de la Renaissance à San Francisco, George a choisi d’en inventer une grande. S’inspirant de Walt Disney, il a rapidement acheté les terres environnantes et a créé une ville littérale qu’il pourrait contrôler en tant que maire, s’accordant ainsi la possibilité sans entrave de réaliser chacun de ses rêves médiévaux étranges.

Ren Faire est avant tout une étude de caractère, et sa plus grande force est son accès à son sujet principal, qui se révèle être un autoritaire dont l’aliénation est de sa propre initiative ; Les commentaires de son ex-femme, de ses ex-meilleurs amis et de divers collègues montrent clairement que son existence solitaire actuelle est due à son égoïsme et à son insensibilité. King George fournit des preuves directes de ces traits tout au long des docu-séries, s’en prenant aux employés avec une impolitesse condescendante chaque fois qu’il ne reçoit pas la réponse précise (positive) qu’il souhaite. Les gens du Texas Renaissance Festival ne travaillent pas tant pour le roi George qu’ils le servent, et cette dynamique est au cœur du drame de la série sur ses efforts pour vendre le festival et prendre sa retraite dans le luxe – une mission qui implique de choisir un héritier. de l’un des individus ayant les yeux rivés sur son trône.

Les deux principaux prétendants à ce poste sont Jeff Baldwin et Louie Migliaccio, le premier un ancien directeur du divertissement jovial devenu directeur général, et le second un entrepreneur ambitieux et gourmand de boissons énergisantes qui a construit son propre mini-empire au sein du festival via son entreprise de maïs en bouilloire. Aucun des deux hommes ne pense que l’autre est apte à porter la couronne et tous deux ont des manières différentes de parvenir à leurs fins, Jeff succombant au roi George à chaque occasion disponible (au point de se ranger du côté du patron lorsqu’il décide de rétrograder la femme de Jeff, Brandi). et Louie poursuit agressivement un achat qui ferait de lui un grand patron. À ce mélange combustible s’ajoute Darla Smith, la coordinatrice des vendeurs, qui est finalement promue co-directrice générale, et pourtant dont la position n’est – comme tout le monde au festival – jamais totalement assurée grâce à l’impulsivité folle du roi George.

Le réalisateur Oppenheim dresse des portraits saisissants de ces individus et de leurs psychodrames entrelacés, et il embellit son action en mélangeant du matériel de vérité avec des scènes dans lesquelles ils lisent des lignes explicatives scénarisées ou parlent à des personnages imaginaires (comme un artiste habillé en dragon). Considérant que le Texas Renaissance Festival est entièrement consacré à la fantaisie du XVIe siècle, ce mélange de réel et d’irréel convient au déroulement, même s’il n’aboutit jamais à une électricité formellement audacieuse. Quand ce n’est pas passer du temps en compagnie du roi George, Ren Faire est un peu trop posé, et cette impression est exacerbée par le fait qu’il se concentre sur ses protagonistes au détriment de la transmission d’un sens réel et vécu du festival lui-même. Malgré tous les instantanés de jeux, de stands et de visiteurs costumés, l’événement lui-même – et son attrait pour des millions de clients annuels – reste un concept relativement lointain, mieux compris que ressenti.

Oppenheim est tellement fasciné par ses sujets nominaux qu’il perd de vue l’environnement qui devrait être son autre personnage principal. Par conséquent, sa série est engageante sans être véritablement immersive. En fin de compte, il s’agit simplement d’une série de tentatives du roi George pour d’abord tirer profit de son idée, puis pour faire exploser ces accords car, comme cela est évident pour tout le monde, le Texas Renaissance Festival est tout ce qu’il a vraiment. . « Qu’est-ce qu’un roi sans son royaume ? Il n’est rien », présume le magnat. Pourtant, en donnant la priorité à l’empereur plutôt qu’à sa vaste et magnifique province – sa longue histoire ; sa myriade d’habitants ; ses nombreux coins et recoins—Ren Faire apparaît comme la moitié de l’histoire.