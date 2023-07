Le typhon Talim ravage la Chine, suspendant les transports en commun et les écoles

Le typhon Talim a dérapé mardi dans les provinces du sud de la Chine, renversant des arbres et des panneaux avant de s’affaiblir en une tempête tropicale.

Talim a atterri dans la ville côtière de Beihai, dans la province du Guangxi, à 5 h 45, heure locale, avec des vents soufflant à 90 km/h, selon les médias officiels, citant le bureau météorologique régional.

Les autorités locales des villes de Fangchenggang et de Beihai ont suspendu les cours, les transports en commun et les travaux de construction en plein air alors que les responsables mettaient en garde contre les pluies torrentielles et les ondes de tempête.

Dans la ville de Nanning, le chemin de fer national a suspendu 69 trains de voyageurs, tandis que 12 autres trains ont été déplacés vers des itinéraires alternatifs.

Sur le chinois réseaux sociaux, les habitants de Beihai ont posté des photos d’arbres déracinés et de motos écrasées par le vent et les débris entraînés par la pluie. La chaîne de télévision publique CCTV a montré des secouristes en train de nettoyer les branches d’arbres abattues des rues et des autoroutes.

Mardi après-midi, le Bureau météorologique provincial de Hainan a levé son avertissement de typhon, indiquant que le typhon s’était affaibli en une tempête tropicale vers midi.

Selon le Centre météorologique national chinois, Talim devrait encore s’affaiblir en se déplaçant vers le nord-ouest, se dissipant mercredi dans les collines du nord du Vietnam.

Le centre a déclaré que les pluies et les coups de vent devraient continuer à frapper les provinces du sud de la Chine, notamment le Guangdong, le Guangxi et le Fujian.

Comme dans une grande partie de l’hémisphère nord, la Chine a été frappée par des températures record ainsi que par des inondations cette année.