Le typhon Talim balaie le sud de Hong Kong, provoquant la fermeture des écoles et de la bourse

Les écoles et la bourse ont été fermées à Hong Kong lundi alors que le typhon Talim balayait le sud de la ville.

Alors que le centre financier se préparait à un temps pluvieux et venteux, plus de 100 personnes ont cherché refuge dans des abris temporaires. Certains services gouvernementaux et de ferry ont été interrompus et divers événements ont été reportés. L’autorité aéroportuaire de la ville a déclaré que 16 vols avaient été annulés.

L’Observatoire de Hong Kong a émis un signal de typhon n ° 8, le troisième avertissement le plus élevé du système météorologique de la ville, tôt lundi. C’était le premier avertissement de ce genre émis cette année.

Alors que Talim – avec des vents maximums soutenus de 87 miles par heure – s’éloignait progressivement de Hong Kong dans l’après-midi, l’observatoire a abaissé son avertissement pour la ville.

Le Centre météorologique national chinois a prévu que le typhon toucherait les provinces voisines du Guangdong et de Hainan lundi soir avant d’entrer dans le golfe du Tonkin et de frapper à nouveau la terre dans la région du Guangxi mardi. Talim devrait s’affaiblir mercredi au Vietnam, a-t-il ajouté.

À Hong Kong, le gouvernement a reçu 32 rapports d’arbres tombés et deux rapports d’inondations. Les résidents ont été invités à rester à l’écart du rivage, a indiqué l’observatoire.