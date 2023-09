Le typhon Saola touche terre dans le sud de la Chine après que près de 900 000 personnes se soient mises en sécurité

BEIJING — Le typhon Saola a touché terre dans le sud de la Chine avant l’aube samedi après que près de 900 000 personnes ont été mises en sécurité et que la majeure partie de Hong Kong et d’autres régions côtières du sud de la Chine ont suspendu les activités commerciales, les transports et les cours.

Le bureau météorologique de la province du Guangdong a indiqué que la puissante tempête s’est abattue sur un district périphérique de la ville de Zhuhai, juste au sud de Hong Kong, à 3h30 du matin. Elle devrait se déplacer vers le sud-ouest le long de la côte du Guangdong à une vitesse d’environ 17 km/h ( 10 mph), s’affaiblissant progressivement avant de prendre le large.

Vendredi, 780 000 personnes dans le Guangdong ont été éloignées des zones à risque, tout comme 100 000 autres dans la province voisine du Fujian. Plus de 80 000 bateaux de pêche sont rentrés au port.

Les travailleurs sont restés chez eux et les étudiants de plusieurs villes ont vu la rentrée scolaire reportée à la semaine prochaine. La bourse de Hong Kong a été suspendue vendredi et des centaines de personnes sont restées bloquées à l’aéroport après l’annulation d’environ 460 vols dans la principale plaque tournante régionale des affaires et des voyages.

Les autorités ferroviaires de Chine continentale ont arrêté tous les trains entrant ou sortant de la province du Guangdong de vendredi soir à samedi soir, a rapporté la télévision d’État CCTV.

L’Observatoire de Hong Kong a émis une alerte ouragan n°10, l’avertissement le plus élevé du système météorologique de la ville. Il s’agit du premier avertissement n°10 depuis que le super typhon Mangkhut a frappé Hong Kong en 2018.

L’observatoire a indiqué que Saola – avec des vents maximums soutenus de 195 kilomètres (121 milles) par heure – s’est rapprochée du centre financier vers 23 heures vendredi, contournant à environ 30 kilomètres (19 milles) au sud du quartier commerçant de la ville, Tsim Sha Tsui. Le mur oculaire de la tempête, qui entoure son œil, s’est déplacé à travers la ville pendant la nuit, « représentant une menace élevée » pour le territoire, a indiqué l’agence. Samedi matin, a-t-il indiqué, la vitesse maximale du vent soutenu était tombée à 145 kilomètres (90 miles) par heure.

L’observatoire a mis en garde contre de graves inondations dans les zones côtières et a déclaré que le niveau d’eau maximum pourrait être similaire à celui lorsque Mangkhut a abattu des arbres et arraché des échafaudages des bâtiments de la ville.

Ces derniers mois, la Chine a connu dans diverses régions certaines des pluies les plus fortes et des inondations les plus meurtrières depuis des années, faisant des dizaines de morts, notamment dans les zones montagneuses périphériques de la capitale, Pékin.

Alors que les fortes pluies et les vents violents de la tempête se rapprochaient de Hong Kong, environ 400 personnes ont cherché refuge dans des abris temporaires et les services de ferry et de bus ont été interrompus. Les habitants des zones basses ont placé des sacs de sable devant leurs portes dans l’espoir d’empêcher leurs maisons d’être inondées.

Des dizaines d’arbres ont été abattus et sept personnes ont été blessées et ont dû se faire soigner dans les hôpitaux publics. Les cours dans toutes les écoles devaient rester suspendus samedi.

Certains résidents, dont l’agent de sécurité Shirley Ng, devaient encore se rendre au travail vendredi. Ng a déclaré que les gens faisaient des réserves de nourriture pour se préparer à la tempête.

« J’espère juste que le typhon ne fera pas de victimes », a-t-elle déclaré.

Les autorités météorologiques du centre de jeu voisin de Macao ont également mis en garde contre des inondations, prévoyant que les niveaux d’eau pourraient atteindre 1,5 mètre (5 pieds) dans les zones basses samedi matin. Le pont transfrontalier reliant Hong Kong, Macao et la ville de Zhuhai a été fermé en milieu d’après-midi. Le dirigeant de Macao, Ho Iat Seng, a ordonné l’arrêt des opérations du casino.

Une autre tempête, Haikui, se dirigeait progressivement vers l’est de la Chine. En plus de l’influence de Saola, certaines parties des provinces du Guangdong, du Fujian et du Zhejiang connaîtraient des vents violents et de fortes pluies, a indiqué l’administration météorologique. Il prédit qu’Haikui frapperait dimanche la côte est de Taiwan.

Des dizaines de vols intérieurs ont été annulés ainsi que les services aériens vers Hong Kong et Macao.

Malgré les deux tempêtes, l’armée chinoise a mené d’autres opérations vendredi soir et tôt samedi dans le but d’intimider Taïwan, une démocratie insulaire autonome que Pékin cherche à soumettre à la souveraineté chinoise par la force si nécessaire. Le ministère de la Défense de Taiwan a déclaré avoir détecté six avions militaires chinois et trois navires de guerre autour de Taiwan au cours des 24 heures précédant 6 heures du matin samedi.

Il a indiqué que les forces armées de l’île surveillaient la situation et mettaient en alerte les avions, les navires de la marine et les systèmes de missiles terrestres. Cependant, rien n’indique que les navires ou avions chinois aient franchi la ligne médiane du détroit de Taiwan ou soient entrés dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taiwan, comme ils le font souvent.

Saola est passée juste au sud de Taiwan mercredi avant de se tourner vers la Chine continentale, ses bandes extérieures frappant les villes du sud de l’île avec des pluies torrentielles. Le typhon a également frappé les Philippines en début de semaine, déplaçant des dizaines de milliers de personnes dans la partie nord des îles à cause des inondations.

___

L’écrivain d’Associated Press Kanis Leung et la journaliste vidéo Alice Fung ont contribué à ce rapport.

The Associated Press