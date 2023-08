Le typhon Saola se renforce alors qu’il passe par Taiwan et se dirige vers la Chine

TAIPEI, Taiwan (AP) — Le typhon Saola s’est renforcé pendant la nuit alors qu’il poursuivait sa route à travers le Pacifique tôt mercredi et se dirigeait vers la côte sud de la Chine.

Le typhon se déplaçait vers le nord-ouest avec des vents soutenus de 191 km/h (118 mph) et des rafales allant jusqu’à 234 km/h (145 mph), selon le Bureau central météorologique de Taiwan, et est désormais considéré comme un typhon puissant. L’œil du typhon ne touchera pas le continent de Taiwan, mais ses bandes extérieures frapperont les villes du sud de l’île.

Le bureau météorologique a également mis en garde contre de fortes pluies et des vents violents dans les villes du sud de Taiwan, en particulier dans le comté de Pingtung. Le typhon se déplace actuellement directement au sud de Taiwan, dans le canal Bashi, la bande océanique qui sépare Taiwan et les Philippines.

Le typhon est passé par les Philippines en début de semaine, sans qu’aucune victime ne soit pour l’instant signalée. Cependant, dans la partie nord des îles, les pluies torrentielles et les vents violents du typhon ont accentué les pluies de mousson saisonnières, inondant les villages de basse altitude et déplaçant près de 50 000 personnes, dont 35 000 villageois, qui ont fui vers les centres d’évacuation gérés par le gouvernement. Les ports maritimes ont suspendu les services de ferry inter-îles en raison de la mer agitée et plus d’une centaine de maisons ont été endommagées.

Le typhon devrait frapper vendredi les provinces chinoises du sud du Fujian et du Guangdong. Le Centre météorologique national de Chine a déclaré que la tempête devrait s’affaiblir à mesure qu’elle approche de la terre.

___

L’écrivain de l’AP, Jim Gomez, a contribué à ce rapport depuis Manille, aux Philippines.

Huizhong Wu, Associated Press