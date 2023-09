Le typhon Saola se dirige vers le sud de la Chine, suspendant les transports et retardant l’année scolaire

BEIJING (AP) — Les médias d’État chinois rapportent qu’au moins 121 trains de voyageurs suspendent leur service en prévision de l’arrivée du typhon Saola. Les habitants des régions du sud de la Chine ont été avertis de rester à l’écart du littoral et plusieurs villes ont retardé la rentrée scolaire.

Les suspensions sur les lignes principales allant du nord au sud ainsi que sur les réseaux régionaux commenceront jeudi et se poursuivront jusqu’au 6 septembre, a rapporté la chaîne de télévision publique CCTV.

Le Centre météorologique national de Chine a déclaré que Saola se dirigeait vers la côte à une vitesse d’environ 15 km/h (9 mph) et devait toucher terre vendredi après-midi dans la province méridionale de Guangzhou avec des vents soutenus de 119 km/h (74 mph) et des rafales allant jusqu’à à 220 km/h (137 mph).

La tempête se déplacera ensuite vers l’ouest le long de la côte jusqu’à la région du Guangxi avant de se diriger vers le sud vers la mer entre samedi soir et dimanche matin, s’affaiblissant progressivement au fur et à mesure.

La ville de Shanwei, dans le Guangdong, la plus proche de l’endroit où Saola devrait atterrir, a ordonné l’arrêt des cours, des transports et de la plupart des activités économiques jusqu’à ce que le feu vert soit donné. D’autres villes, dont Shantou, Shanwei, Jieyang et Chaozhou, ont ordonné que la rentrée scolaire soit reportée à lundi. Les aéroports régionaux ont également suspendu leurs vols jusqu’à ce que la tempête passe.

Le centre météorologique a déjà émis une alerte rouge aux vents potentiellement destructeurs et aux inondations possibles, certaines zones devant recevoir jusqu’à 200 millimètres (8 pouces) de pluie.

D’autres mesures de sécurité typiques incluent le rappel des bateaux de pêche au port et le déplacement des personnes travaillant dans les fermes côtières de poissons et de crevettes plus à l’intérieur des terres, mais aucun chiffre sur les évacuations n’a été immédiatement publié.

Alors que la tempête se rapprochait de Hong Kong, le dirigeant de la ville, John Lee, a déclaré dans un message sur Facebook qu’il avait demandé à divers départements gouvernementaux de planifier à l’avance et a exhorté les habitants à prendre des mesures de précaution. De nombreux élèves devaient commencer leur nouvelle année scolaire vendredi, et il n’était pas clair s’ils y parviendraient.

L’Observatoire de Hong Kong a mis en garde contre des averses, des vents plus forts et une éventuelle onde de tempête dans les zones basses du centre financier très fréquenté. Il a exhorté les habitants à éviter les sports nautiques et à rester à l’écart des zones côtières.

Saola est passée juste au sud de Taiwan mercredi avant de se tourner vers la Chine continentale, les bandes extérieures de la tempête frappant les villes du sud de l’île avec de fortes pluies et des vents violents.

Le typhon a également frappé les Philippines plus tôt cette semaine, sans qu’aucune victime ne soit signalée jusqu’à présent. Cependant, dans la partie nord des îles, des villages de basse altitude ont été inondés et près de 50 000 personnes ont été déplacées, dont 35 000 villageois, qui ont fui vers des centres d’évacuation gérés par le gouvernement. Les ports maritimes ont suspendu les services de ferry inter-îles en raison de la mer agitée et plus d’une centaine de maisons ont été endommagées.

Pendant ce temps, une deuxième tempête, Haikui, se prépare près des îles Ryukyu au Japon et se transformera en typhon à mesure qu’elle se déplacera vers la côte chinoise, où elle devrait toucher terre au sud de Shanghai dimanche matin avec des vents soutenus de 165 km/h (102 mph). ).

Ces tempêtes font suite à certaines des pluies les plus fortes et aux inondations les plus meurtrières depuis des années dans une vaste partie de la Chine, faisant de nombreux morts, y compris dans les zones montagneuses périphériques de la capitale Pékin.

L’ambassade américaine à Pékin et les consulats à travers le pays ont envoyé des courriers électroniques aux citoyens les exhortant à prendre des précautions et à éviter les zones susceptibles d’être touchées.

« Des vents destructeurs, de fortes pluies, des inondations potentielles, des coulées de boue et des conditions de déplacement difficiles, y compris des perturbations potentielles des transports dans les zones côtières et à l’intérieur des terres, sont attendus dans le sud et l’est de la Chine, avec des conditions météorologiques extrêmes prévues du 1er au 4 septembre », indique le message.

The Associated Press