Le typhon offshore Mawar frappe l’est de Taïwan et le nord des Philippines alors qu’il se dirige vers le sud du Japon

YILAN, Taïwan (AP) – Le typhon Mawar a frappé la côte est de Taïwan avec du vent, des pluies et de grosses vagues mardi, mais a largement longé l’île après avoir porté un coup d’œil au nord des Philippines. La tempête se déplaçait lentement vers le sud du Japon.

Alors que les vagues se brisaient sur le rivage, les habitants de la ville de pêcheurs taïwanaise de Yilan ont sécurisé des bateaux et des maisons contre les conditions orageuses.

Bien que le typhon lent ait perdu une partie de sa férocité depuis qu’il a frappé Guam la semaine dernière, les prévisionnistes aux Philippines ont déclaré que Mawar restait dangereux avec des vents maximums soutenus de 155 km/h (96 mph) et des rafales pouvant atteindre 190 km/h (118 mph).

« Je suis sur le toit, mais je ne suis pas emportée par le vent », a déclaré Juliet Cataluna, une responsable provinciale de Batanes dans la ville côtière d’Ivana à l’Associated Press par téléphone portable. « Je souhaite que nous soyons vraiment épargnés par les dommages, nos moyens de subsistance, nos produits agricoles et nos maisons. »

Après avoir vu des prévisions antérieures selon lesquelles Mawar serait plus fort, les habitants d’Ivana ont placé des sacs de sable sur leurs toits en tôle et couvert les fenêtres en verre avec des planches en bois. Cataluna a ajouté qu’elle avait enveloppé ses avocats avec du tissu de sac afin qu’ils ne soient pas emportés par les arbres.

Les dirigeants de la ville ont utilisé des motos pour fournir des mises à jour constantes sur les typhons et, heureusement, seules de légères pluies et des rafales de vent occasionnelles ont frappé Ivana, a-t-elle déclaré.

Le typhon est au large à environ 350 kilomètres (217 miles) à l’est de la capitale de Batanes, Basco, et devrait se déplacer vers le nord-est d’ici mercredi vers le sud du Japon. Des vents violents étaient toujours prévus pour Taïwan, et les autorités philippines ont mis en garde contre la complaisance, affirmant que les risques de raz de marée dangereux, d’inondations soudaines, de glissements de terrain et de pluies de mousson renforcées par les typhons subsistent jusqu’à ce que Mawar soit emporté en toute sécurité.

Plus de 3 400 villageois sont restés dans des abris d’urgence dans les provinces du nord, les vols à destination et en provenance de Batanes sont restés suspendus et les cours n’ont pas repris dans plus de 250 villes et villages du nord, selon le Bureau de la défense civile.

Les vents ont frappé lundi la province voisine de Cagayan, provoquant l’effondrement d’un entrepôt de quai inoccupé et incitant davantage de villageois à se déplacer vers des centres d’évacuation.

Mawar a traversé Guam la semaine dernière en tant que typhon le plus puissant à avoir frappé le territoire américain du Pacifique en plus de deux décennies, renversant des voitures, arrachant des toits et coupant le courant.

Jim Gomez et Johnson Lai, Associated Press