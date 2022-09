Le typhon Noru frappe les Philippines, tuant cinq sauveteurs et forçant des milliers de personnes à quitter leurs maisons | Nouvelles du monde

Cinq secouristes aux Philippines ont été tués dans un typhon qui a provoqué des inondations et des coupures de courant, et a conduit à l’évacuation de dizaines de milliers de personnes de leurs maisons.

Le typhon Noru – avec des vents soutenus de 115 miles par heure – a frappé l’île principale de Luzon ce week-end, où vivent plus de la moitié des 110 millions d’habitants du pays – incitant les autorités à fermer des écoles, des bureaux gouvernementaux et la bourse jusqu’à lundi.

Les sauveteurs sont morts dans la province de Bulacan, a déclaré le gouverneur Daniel Fernando à la station de radio DZMM, où des habitants ont été vus pataugeant dans les eaux jusqu’à la taille tandis que certains étaient bloqués sur les toits.

Plus de 74 000 personnes ont été évacuées de la trajectoire du typhon, le président Ferdinand Marcos ayant ordonné aux responsables de fournir une alimentation électrique de secours à deux provinces au nord de la capitale, Aurora et Nueva Ecija, qui se sont retrouvées sans électricité.

“Le moment où nous pouvons nous retirer, c’est lorsque la majorité des évacués sont déjà rentrés chez eux”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse avec des responsables de la gestion des catastrophes.

Il a également ordonné que des fournitures soient transportées par avion et que du matériel de nettoyage soit fourni aux communautés les plus touchées.

Les bateaux de pêche et les ferries inter-îles et de fret ont été limités aux ports par précaution, ont indiqué les garde-côtes, bloquant des camions de fret et plus de 2 500 passagers.

Plus de 30 vols à l’aéroport de Manille, principalement à destination de destinations intérieures, ont été annulés.

Noru a touché terre en tant que typhon de catégorie 3 mais s’est affaibli en traversant la terre dimanche soir.

Il se dirigeait vers la mer de Chine méridionale et vers le Vietnam, selon l’agence météorologique d’État.

Environ 20 tempêtes et typhons frappent les Philippines chaque année.

L’archipel se trouve également dans la “Ceinture de feu du Pacifique”, une région le long de la majeure partie du pourtour de l’océan Pacifique où de nombreuses éruptions volcaniques et tremblements de terre se produisent, faisant de la nation d’Asie du Sud-Est l’une des plus sujettes aux catastrophes au monde.

En 2013, le typhon Haiyan a fait plus de 7 300 morts ou disparus, rasé des villages entiers, emporté des navires vers l’intérieur des terres et déplacé plus de cinq millions de personnes.