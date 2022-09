Le typhon Noru frappe les Philippines, tuant 5 personnes et laissant des villages en lambeaux

Hong Kong

Les habitants du nord des Philippines se préparaient à des glissements de terrain lundi après que cinq secouristes ont été tués à la suite du typhon Noru, qui a touché terre dimanche et se dirige maintenant vers le Vietnam.

Le typhon, connu localement sous le nom de typhon Karding, s’est intensifié rapidement de samedi à dimanche, arrivant comme un super typhon à son apogée d’environ 160 miles par heure (plus de 250 km/h).

Le typhon a pris de l’ampleur incroyablement rapidement, passant de l’équivalent d’un ouragan de catégorie 1 à la catégorie 5 en seulement six heures. Plus la vitesse du vent d’un typhon ou d’un ouragan est forte, plus il est puissant et destructeur. L’intensification rapide juste avant l’atterrissage signifiait probablement que les habitants avaient peu de temps, voire aucun, pour se préparer à la tempête beaucoup plus forte.

Il a soufflé sur l’île principale de Luzon dimanche, avant de s’affaiblir lundi en un typhon équivalent de catégorie 2, selon le US Joint Typhoon Warning Center. Cependant, la tempête reprend de la force à l’approche du Vietnam.

Les corps des cinq secouristes tués ont été retrouvés dans la province de Bulacan, dans le nord du pays, selon Richard Gordon, président de la Croix-Rouge philippine. Il a déclaré que des glissements de terrain étaient attendus dans les régions plus rurales et montagneuses, ajoutant à la crainte de nouvelles victimes.

Willard Macaranas, propriétaire de l’hôtel PacifiKhulas Transient House à Barangay Umiray, une ville de la province d’Aurora, a expliqué à CNN comment il s’était “caché par sécurité” à l’approche du typhon dimanche.

Il a dit que la sensation était « indescriptible » et qu’il ne pouvait que « prier » en entendant le bruit du vent et de la pluie sur son toit.

Macaranas a partagé des photos des dégâts que le typhon a causés à son hôtel, montrant des parties de la façade arrachées et les escaliers extérieurs endommagés.

Il sera “difficile de recommencer en ce moment”, a-t-il dit, et s’attend à ce que les dégâts prennent trois mois à réparer. « Je suis inquiet des calamités futures qui pourraient arriver à l’entreprise. Mais nous n’avons pas le choix. »

Macaranas a décrit la destruction qu’il a vue le long du littoral, avec des maisons et des lignes électriques démolies.

« Ça fait mal à voir. Les gens ne savent pas comment recommencer leur vie », a-t-il dit. “Je peux voir la douleur dans leurs yeux et les grandes questions de savoir comment obtenir assez d’argent pour construire une petite maison, ou comment acheter un nouveau bateau pour pêcher à nouveau.”

Des photos de Luzon montrent des habitants pataugeant dans les eaux de crue au niveau de la poitrine pour transporter leurs affaires depuis leurs maisons submergées.

D’autres montraient des rangées de tentes installées dans des écoles et des gymnases utilisés comme centres d’évacuation, où 13 600 familles se sont retirées pour éviter les inondations, a déclaré Gordon. Des images et des vidéos de l’île montrent des maisons détruites et des débris jonchant la route.

Jusqu’à présent, la Croix-Rouge a mobilisé 2 000 volontaires dans les zones touchées pour fournir de la nourriture et d’autres fournitures de secours.

Les écoles et les entreprises ont été fermées à Luzon lundi, et le président Ferdinand Marcos a ordonné que des fournitures soient transportées par avion et que du matériel de nettoyage soit fourni aux communautés les plus touchées.

“Le moment où nous pouvons nous retirer, c’est lorsque la majorité des évacués sont déjà rentrés chez eux”, a déclaré Marcos lors d’une conférence de presse avec des responsables de la gestion des catastrophes lundi.

Noru s’éloigne maintenant de l’île de Luzon et devrait se réintensifier avant de toucher terre au Vietnam mardi.

Luzon, qui représente plus des deux tiers de l’économie et environ la moitié des 110 millions d’habitants du pays, a commencé des opérations de nettoyage alors que les inondations dans la région de la capitale avaient commencé à se calmer, ont indiqué des responsables.

Marcos, qui effectuera une inspection aérienne plus tard lundi, a également ordonné aux responsables de fournir une alimentation électrique d’urgence à deux provinces au nord de la capitale, Aurora et Nueva Ecija, qui se sont retrouvées sans électricité.

Plusieurs régions ont été “touchées par des pannes d’Internet correspondant à des coupures de courant après que le super typhon Noru a touché terre”, selon le service de surveillance de la connectivité Internet Netblocks.