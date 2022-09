Le typhon Nanmadol s’approche du Japon, des millions de personnes doivent évacuer

Les autorités japonaises ont ordonné à près de 2 millions de personnes de chercher refuge alors qu’un puissant typhon devrait toucher terre le lendemain. Spécialistes de la météo prédire Le typhon Nanmadol pourrait être l’une des tempêtes tropicales les plus destructrices à avoir frappé le Japon au cours des dernières décennies, entraînant des vents destructeurs et des inondations dans la majeure partie du pays.

Traces des six typhons qui ont causé au moins 6 milliards de dollars de dégâts (2022 USD) au Japon, selon l’évaluation d’EM-DAT, la base de données internationale sur les catastrophes. #Nanmadol menace de rejoindre cette liste. (Crédit d’image : outil de suivi des ouragans historiques de la NOAA) pic.twitter.com/MRSAcEGyHe – Jeff Masters (@DrJeffMasters) 17 septembre 2022

L’agence météorologique japonaise a déclaré que le typhon transportait des rafales de vent allant jusqu’à 168 mph près de l’île isolée de Minami Daito, au sud-est d’Okinawa.

Une alerte de niveau 5, la plus élevée sur l’échelle d’alerte aux catastrophes du Japon, a été émise samedi à des milliers de foyers, avec des ordres d’évacuation de niveau 4 en place dans des villes telles que Kagoshima, Miyazaki et Amakusa, selon la chaîne de télévision nationale NHK.

Ryuta Kurora, chef de l’unité de prévision de l’Agence météorologique japonaise, a déclaré lors d’une conférence de presse que des tempêtes “sans précédent” – y compris de hautes vagues, des ondes de tempête et des précipitations record – pourraient frapper la région.

A 10 heures, heure locale, le typhon se trouvait à environ 30 miles au sud-sud-est de l’île de Yakushima, a indiqué l’agence météorologique japonaise. Les autorités ont conseillé aux habitants de “faire extrêmement attention aux tempêtes, aux hautes vagues et aux ondes de tempête”, ainsi qu’aux glissements de terrain et aux inondations. Des vagues allant jusqu’à 14 mètres (46 pieds) sont prévues pour dimanche dans certaines régions. Des vents violents devraient se poursuivre jusqu’à lundi dans l’ouest du Japon et “pourraient faire s’effondrer certaines maisons” à Kyushu, l’île la plus au sud-ouest du Japon, a averti l’agence. “Assurez votre propre sécurité dès que possible”, a-t-il déclaré.

La plus forte tempête depuis des décennies en Alaska

Le Japon est dans la saison des typhons, qui apporte régulièrement plus d’une douzaine de tempêtes par an. En 2019, le typhon Hagibis a provoqué un déluge record qui a provoqué des inondations et des glissements de terrain meurtriers dans des zones très peuplées du nord du Japon, tuant plus de 80 personnes.

Ce typhon a été particulièrement meurtrier parce que le noyau interne du typhon, avec ses pluies les plus fortes et ses vents les plus violents, est resté intact alors qu’il balayait Tokyo et déversait également de fortes pluies dans le nord-est du Japon.

Les scientifiques affirment que le changement climatique augmente l’intensité des tempêtes, entraînant des événements météorologiques plus fréquents et plus violents à l’échelle mondiale. Un puissant cyclone océanique – la tempête la plus violente depuis des décennies – souffle sur la côte ouest de l’Alaska, provoquant des inondations majeures dans les communautés côtières et des rafales de vent à 90 mph. Pendant ce temps, à Porto Rico, un avertissement d’ouragan a été émis alors que la tempête tropicale Fiona se renforce.