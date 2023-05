Le typhon Mawar se rapproche de Guam alors que les habitants s’abritent, l’armée renvoie les navires

HAGATNA, Guam (AP) – Les résidents ont stocké des fournitures, fermé les fenêtres et abandonné les maisons en bois et en tôle pour les abris d’urgence alors que Guam a été secouée par les pluies et les vents mercredi du typhon Mawar, la plus forte tempête à s’approcher du territoire américain du Pacifique depuis des décennies.

L’armée américaine a renvoyé des navires, le président Joe Biden a approuvé une déclaration d’urgence et toute personne ne vivant pas dans une maison en béton a été invitée à chercher refuge ailleurs avant le typhon, qui devait arriver en tant que tempête de catégorie 4 avec des vents d’environ 140 mph ( 225 km/h) mais pourrait éventuellement se renforcer en Catégorie 5, la plus puissante. La dernière fois qu’une catégorie 5 a frappé directement Guam, c’était en 1962.

Les prévisionnistes du bureau du National Weather Service à Guam ont déclaré qu’ils entendaient de faibles grondements et secouaient les volets et les portes alors que la tempête s’intensifiait mercredi après-midi.

« Rester à l’intérieur. Les arbres tombent; les lignes électriques tombent », a déclaré Brandon Aydlett, un météorologue du service. « Tout est en train de changer – c’est trop dangereux d’être dehors. »

De nombreuses communautés sur l’île de 212 milles carrés (549 kilomètres carrés) avaient perdu l’électricité dans l’après-midi et certaines au sud avaient perdu le service d’eau.

Avant la tempête, le gouverneur de Guam, Lou Leon Guerrero, a ordonné aux habitants des zones côtières, basses et sujettes aux inondations du territoire de plus de 150 000 personnes d’évacuer vers des altitudes plus élevées.

À Agat, à basse altitude, le long de la côte sud, le résident Reuel Drilon a commencé à se préparer vendredi et a passé le week-end à attacher les meubles de patio et les poubelles. Presque toutes les maisons du village, a-t-il dit, ont un manguier – qui, selon les autorités, pourrait être arraché du sol et devenir des barrages routiers et des projectiles volants mortels.

« Beaucoup de gens surveillent les arbres », a-t-il déclaré à l’Associated Press avant que la tempête ne frappe. « Dans le sud, nous avons beaucoup de cocotiers et de manguiers. »

Guam est une plaque tournante cruciale pour les forces américaines dans le Pacifique, et le ministère de la Défense contrôle environ un tiers de l’île. Le contre-amiral Benjamin Nicholson, commandant de la région conjointe des Mariannes, a autorisé l’évacuation du personnel de la défense, des personnes à charge et des employés dans les zones susceptibles d’être touchées

Tous les navires ont été déplacés vers la mer par mesure de précaution standard, selon la marine, et tout le personnel restant sur l’île s’abritait sur place. Environ 6 800 militaires américains sont affectés à Guam, selon le Pentagone.

Alors que la pluie des bandes extérieures de la tempête tombait déjà sur l’île mercredi en fin de matinée, le typhon avait des vents maximums soutenus de 140 mph (225 km/h) avec des rafales culminant à 170 mph (274 km/h), a déclaré Landon Aydlett, météorologue au Service météorologique national à Guam. Son centre était à environ 75 miles (120 kilomètres) au sud-est de l’île et se déplaçait vers le nord-nord-ouest.

Le service météorologique a mis en garde contre des «dommages considérables» dus à une «triple menace» de vents, de pluies torrentielles et d’onde de tempête potentiellement mortelle de 4 à 6 pieds (1,2 à 2 mètres), avec des vagues dangereuses de 20 à 30 pieds (6 à 9 mètres). Il a déclaré que la tempête pourrait frapper mercredi après-midi dans la partie sud de Guam, qui se trouve à l’ouest de la ligne de date internationale et a un jour d’avance sur le continent américain et Hawaï.

Si Guam ne subit pas un coup direct, ce sera très proche, a déclaré Patrick Doll, le météorologue en chef du service météorologique de Guam. Mawar est un mot malaisien qui signifie « rose », a-t-il noté.

Des bus scolaires ont pris les résidents dans les centres communautaires de l’île et les ont transportés dans 11 écoles élémentaires aménagées en abris. Les travailleurs municipaux de divers villages ont averti les habitants de sécuriser les objets en vrac dans leurs cours et de chercher un abri immédiatement. Certains se sont fait passer le mot par mégaphone, tandis que d’autres se sont tournés vers les réseaux sociaux. Le courant s’est éteint et rallumé à mesure que la pluie et le vent s’intensifiaient, et les autorités ont déclaré que près de 900 personnes se trouvaient dans des abris.

Leon Guerrero a exhorté les habitants dans un message YouTube à rester calmes et a ordonné à la Garde nationale d’aider ceux qui se trouvaient dans les zones basses à évacuer, en disant : « Nous sommes dans le collimateur du typhon Mawar. Agir dès maintenant. »

Guerrero a déclaré que la déclaration d’urgence soutiendrait la mobilisation de ressources à Guam, ce qui est « particulièrement crucial compte tenu de notre distance par rapport au continent américain ».

La tempête se déplaçait à 6 mph (10 km/h) mais avait un œil de 17 miles (27 kilomètres) de large, ce qui signifie que les personnes au centre du typhon pouvaient voir des conditions calmes pendant plus de trois heures et conclure, bien trop tôt, que le pire est passé, dit poupée. Lorsque l’œil s’en va, les vents peuvent atteindre 150 mph (241 km/h) en quelques minutes, les gens doivent donc rester à l’abri jusqu’à ce que le gouvernement donne le feu vert.

« Les gens peuvent dire: » Hé, c’est fini, nous pourrions sortir et commencer à nettoyer « », a déclaré Doll. « C’est totalement faux.

Joshua Paulino, responsable client chez Xerox Guam, se réfugiait chez lui dans le village central de Chalan Pago avec sa femme, ses deux fils et sa mère après que la famille eut fermé les volets et sécurisé les objets extérieurs. Il craignait que la tempête ne déverse de la pluie sur l’île pendant longtemps, car elle devait passer progressivement.

« Cette tempête se déplace très lentement, ce qui me met vraiment mal à l’aise », a déclaré Paulino par SMS.

Et un océan plus loin à Los Angeles, Marichelle Tanag s’inquiétait de loin après ses parents, qui ont plus de 70 ans et ont survécu à de nombreux typhons au cours de leurs décennies sur l’île. Ils ont barricadé les fenêtres, fait le plein de nourriture pour deux semaines, préparé le générateur et rempli les baignoires d’eau. Leur maison à Tamuning, également dans le centre de Guam, est en béton, mais elle s’en inquiète néanmoins.

« La maison tiendra-t-elle ? … Sinon, pourront-ils se rendre dans un autre lieu sûr si nécessaire, aussi vite que possible, et ne pas gêner les débris volants ? Tanag a dit par téléphone.

Rota, une île du Commonwealth américain des îles Mariannes du Nord, était également sous le coup d’un avertissement de typhon, a déclaré Doll. Tinian et Saipan, dans les Mariannes du Nord, étaient sous avertissement de tempête tropicale. Certaines personnes dans ces zones se trouvent toujours dans des abris ou des tentes temporaires après le super typhon Yutu de catégorie 5 en 2018, a noté Doll.

Kelleher a rapporté d’Honolulu. AP Science Writer Seth Borenstein et Associated Press écrivains Audrey McAvoy à Honolulu, Stefanie Dazio à Los Angeles et Sarah Brumfield à Washington ont contribué.

Grace Garces Bordallo et Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press