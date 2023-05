Le typhon Mawar se dirige vers Guam ; risque d’inondations, glissement de terrain

Les portes ont secoué, les arbres ont été déracinés et les poteaux électriques ont été abattus alors que Mawar, un typhon avec des pluies intenses et des vents allant jusqu’à 140 mph, s’approchait de Guam. Il s’est affaibli de la force de la catégorie 5 à l’approche de la région, mais il était toujours à la force de la catégorie 4 et se rapprochait des conditions de la force des typhons à 13 h 30, heure locale, selon le service météorologique national américain de Guam.

Le gouverneur Lou Leon Guerrero (D) a ordonné mardi aux habitants des zones côtières basses et sujettes aux inondations d’évacuer vers des terrains plus élevés. Les responsables ont également encouragé les personnes vivant dans des maisons faites de matériaux plus fragiles, notamment du bois et de l’étain, à envisager de déménager dans des abris d’urgence. Les glissements de terrain sont un risque majeur.

Guam a une population d’un peu plus de 150 000 personnes, dont beaucoup vivent dans des villages disséminés le long de la côte. Au départ, les villages du sud d’Inalahan, Ipan, Talofofo, Malesso, Hagat et Humatak étaient particulièrement menacés par une violente onde de tempête océanique en plus de vents destructeurs, bien que les responsables météorologiques aient ensuite ajusté leurs prévisions, affirmant qu’un changement de direction du vent signifiait le probable la trajectoire de la tempête entraînerait une augmentation des niveaux d’eau et des vagues le long des côtés ouest et nord de Guam.