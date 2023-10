Le typhon Koinu touche terre dans le sud de Taiwan, faisant 190 blessés mais aucun mort

TAIPEI, Taiwan (AP) — Le typhon Koinu a balayé le sud de Taiwan jeudi, blessant 190 personnes mais ne causant aucun décès, car il a provoqué des vents intenses et des pluies torrentielles sur l’île, entraînant la fermeture d’écoles et de bureaux.

Koinu, qui signifie « chiot » en japonais, a touché terre au cap Eluanbi, la pointe la plus méridionale de Taiwan, tôt jeudi et devrait s’affaiblir à mesure qu’il continue de se déplacer vers l’ouest en direction des provinces du Guangdong et du Fujian, dans le sud de la Chine.

Le typhon a provoqué des vents étonnamment forts à l’approche de Taiwan, avec une rafale de 343 km/h (213 mph) enregistrée mercredi soir sur l’île isolée des Orchidées. Jeudi matin, Koinu a enregistré des vents maximums soutenus de 162 km/h (101 mph) avec des rafales de 198 km/h (123 mph), selon le bureau météorologique.

Les villes de toute l’île ont annulé le travail et les cours, y compris la principale ville portuaire du sud de Kaohsiung. La capitale, Taipei, fonctionnait normalement et la pluie avait cessé jeudi matin.

Les pompiers de Taiwan ont signalé 190 blessés, la plupart dans les villes de la côte ouest, notamment Taichung, Tainan et Kaohsiung.

La plupart des vols intérieurs et 42 vols internationaux ont été annulés jeudi, selon le ministère des Transports, tandis que les ferries vers les îles éloignées ont également été suspendus.

Taiwan se trouve dans une région active pour les cyclones tropicaux, mais Koinu n’est que le deuxième typhon à toucher terre en quatre ans. Le typhon Haikui a frappé l’île début septembre, faisant des dizaines de blessés.

The Associated Press