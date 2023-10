Le typhon Koinu se renforce et s’approche de Taiwan, touchant terre attendu jeudi

Le typhon Koinu, se dirigeant vers l’ouest depuis le Pacifique, se renforçait à mesure qu’il se dirigeait vers Taiwan, ont annoncé lundi les météorologues de l’île.

La tempête a pris de l’ampleur et devrait toucher terre d’ici jeudi matin, ont-ils indiqué.

Koinu se déplaçait vers le nord-ouest avec des vents soutenus de 89 mph et des rafales allant jusqu’à 182 mph, selon le Bureau central météorologique de Taiwan. Les prévisionnistes prévoient que le centre de la tempête frappera les villes du sud de l’île, tout en apportant de fortes pluies sur la côte est, y compris la ville de Taitung.

Aux Philippines, qui éviteront le coup direct du typhon, le bureau météorologique a émis des avertissements de tempête dans au moins six provinces du nord et a mis en garde contre de possibles inondations et glissements de terrain, en particulier dans les régions montagneuses. Le typhon augmentera les pluies de mousson saisonnières ailleurs dans le pays au cours des trois prochains jours, ont indiqué les prévisionnistes.

Lundi, Koinu soufflait à 300 milles à l’est de la ville de Basco, dans la province philippine la plus septentrionale de Batanes, dans le détroit de Luzon qui sépare les Philippines et Taiwan, selon le bureau météorologique de Manille.

Le typhon Haikui a frappé Taïwan début septembre, le premier typhon à toucher terre depuis des années. Il a déraciné des arbres, endommagé des voitures et blessé des dizaines de personnes, mais n’a causé aucun dégât catastrophique.