Le typhon Koinu s’approche du sud de la Chine et de Hong Kong après que Taiwan ait connu des vents record

Un typhon se dirigeait vendredi vers le sud de la Chine et Hong Kong après avoir apporté des vents record et fait un mort à Taiwan.

Le typhon Koinu, après s’être initialement affaibli, a repris de la force alors qu’il se dirigeait vers l’ouest, traversant la mer de Chine méridionale, en direction de la province chinoise du Guangdong, a indiqué l’Administration météorologique chinoise. La tempête, qui se déplace lentement, devrait rester en mer, apportant de la pluie sur la côte sud de la Chine tout au long du week-end, alors qu’elle passe au sud du Guangdong et de Hong Kong.

La tempête se trouvait vendredi soir à environ 240 kilomètres au sud-est de Hong Kong et se déplaçait à une vitesse d’environ 11 kilomètres par heure, a indiqué l’Observatoire de Hong Kong du gouvernement de la ville. Il a émis un avertissement de vent fort et prévu des averses, parfois fortes, dans les prochains jours.

Hong Kong a été frappée par de fortes pluies il y a environ un mois, qui ont tué au moins deux personnes et provoqué de vastes inondations.

Le service de ferry a été suspendu dans certaines parties de la province du Guangdong et la ville de Guangzhou a annulé certains vols et trains.

Koinu, qui signifie « chiot » en japonais, a provoqué jeudi des pluies torrentielles et des rafales de vent dans le sud et le centre de Taiwan, abattant des arbres et endommageant des bâtiments. Une femme de 84 ans a été tuée par des éclats de verre dans la ville de Taichung et environ 400 autres personnes ont été blessées dans toute l’île, ont indiqué les pompiers de Taiwan.

Une station de surveillance météorologique sur l’île Orchidée de Taiwan a mesuré une rafale de 212,9 mph à 21h53 mercredi, ainsi que des vents soutenus qui ont atteint 198,7 km/h à 21h40. L’appareil mesurant la vitesse du vent s’est brisé peu de temps après, a rapporté l’Agence centrale de presse de Taiwan. signalé.