Le typhon Koinu fait 190 blessés et apporte des vents record à Taiwan

TAIPEI, Taïwan — Le typhon Koinu a balayé jeudi le sud de Taïwan, blessant 190 personnes mais ne faisant aucun mort, apportant des pluies battantes et des vents record sur l’île, entraînant la fermeture d’écoles et de bureaux.

Koinu, qui signifie « chiot » en japonais, a touché terre tôt jeudi au cap Eluanbi, la pointe la plus méridionale de Taiwan, et devrait s’affaiblir à mesure qu’il se déplace vers l’ouest en direction des provinces du Guangdong et du Fujian, dans le sud de la Chine.

Le typhon a apporté le vent le plus rapide jamais enregistré à Taiwan à son approche mercredi soir. Une station de surveillance météorologique située sur l’île Orchid, au sud-est de l’île principale, a mesuré une rafale de 212,9 milles par heure à 21 h 53 (9 h 53 HE), ainsi que des vents soutenus atteignant 123,5 mph à 9 h 40. pm

Les deux valeurs ont atteint des sommets sans précédent depuis que Taiwan a commencé à enregistrer la vitesse du vent en 1897, a déclaré Huang Chia-mei, chef de la station météorologique de Taitung de l’Administration centrale météorologique, selon l’Agence centrale de presse officielle.

L’appareil mesurant la vitesse du vent s’est brisé peu de temps après, a déclaré Huang.

Jeudi après-midi, les vents maximums soutenus de Koinu mesuraient 96 mph avec des rafales de 119 mph.

Des lignes électriques ont été détruites jeudi par les vents violents du typhon Koinu dans le comté de Pingtung, au sud de Taiwan. Sean Chang / AFP – Getty Images

Les pluies les plus fortes sont tombées dans les comtés de Taitung et de Hualien, sur la côte est, ainsi que dans le comté montagneux de Pingtung, au sud.

Les villes de toute l’île ont annulé le travail et les cours, y compris la principale ville portuaire du sud de Kaohsiung. La capitale, Taipei, fonctionnait normalement et la pluie avait cessé jeudi matin.

Les pompiers de Taiwan ont signalé 190 blessés, la plupart dans les villes de la côte ouest, notamment Taichung, Tainan et Kaohsiung.

La plupart des vols intérieurs et des dizaines de vols internationaux ont été annulés, selon le ministère des Transports, tandis que les ferries vers les îles éloignées ont également été suspendus.

Malgré son affaiblissement, le typhon Koinu devrait inonder les zones côtières du sud de la Chine au cours du week-end. La ville de Guangzhou a annulé certains vols et trains à partir de vendredi, tandis que ses autorités maritimes ont émis une alerte de niveau 4 – le moins sévère d’un système à quatre niveaux, appelant à la prudence.

Dans la province du Fujian, bordant le détroit de Taiwan, les autorités ont suspendu 137 voyages en ferry pour passagers.

Taiwan se trouve dans une région active pour les cyclones tropicaux, mais Koinu n’est que le deuxième typhon à toucher terre en quatre ans. Le typhon Haikui a frappé l’île début septembre, faisant des dizaines de blessés.