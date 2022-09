Le typhon japonais oblige des milliers de personnes à évacuer

TOKYO-

Un puissant typhon s’est abattu dimanche sur le sud du Japon alors qu’il battait la région avec des vents violents et de fortes pluies, provoquant des pannes d’électricité, paralysant les transports terrestres et aériens et provoquant l’évacuation de milliers de personnes.

L’Agence météorologique japonaise a déclaré que le typhon Nanmadol se dirigeait vers le nord après avoir touché terre dans la ville de Kagoshima sur l’île principale de Kyushu, au sud du Japon. Il soufflait des vents maximums de 162 kilomètres (101 miles) par heure et devrait atteindre Tokyo mardi.

L’agence météorologique a prédit jusqu’à 50 centimètres (20 pouces) de précipitations d’ici lundi soir et a mis en garde contre les inondations et les glissements de terrain. Il a également alerté les habitants des zones touchées de niveaux “sans précédent” de vents et de vagues puissants, les exhortant à évacuer tôt.

Des avertissements de tempête et de hautes vagues étaient en vigueur à Kagoshima, où les résidents ont été invités à rester à l’intérieur des bâtiments stables au deuxième étage ou plus, si cela est considéré comme une option plus sûre que d’aller dans des centres d’évacuation.

Plus de 12 000 personnes se sont réfugiées dans des centres d’évacuation. Dans la préfecture voisine de Miyazaki, environ 8 000 personnes ont quitté leur domicile.

Les autorités locales ont déclaré que plusieurs personnes avaient été blessées. Dans la ville de Kushima à Miyazaki, une femme a été légèrement blessée par des éclats de verre lorsque les vents ont brisé les fenêtres d’un gymnase. La télévision nationale NHK a déclaré que 15 personnes avaient été blessées, citant son propre décompte.

Les coupures de courant se sont étendues à toute la région de Kyushu alors que le typhon a endommagé davantage de lignes électriques et d’installations tout en se déplaçant vers le nord. Dimanche soir, 216 450 foyers étaient sans électricité, selon Kyushu Electric Power Co.

Des images diffusées à la télévision NHK ont montré un salon de flipper pachinko avec une partie de son mur de verre brisé par la rafale dans la ville de Kanoya à Kagoshima. Ailleurs dans la préfecture, une femme âgée a été légèrement blessée après une chute, a indiqué la NHK.

Des centaines de vols intérieurs ont été annulés et d’autres devraient être cloués au sol dans l’ouest du Japon jusqu’à mardi alors que le typhon se dirigeait vers le nord-est, selon Japan Airlines et All Nippon Airways.

Les transports publics, y compris les trains et les bus dans de nombreuses régions de l’île de Kyushu, ont été suspendus tout au long de dimanche. Les opérateurs ferroviaires ont déclaré que les trains à grande vitesse sur l’île de Kyushu ont également été suspendus et que d’autres arrêts sont attendus lundi dans de plus grandes régions du sud-ouest.